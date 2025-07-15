Грибок, стресс или шампунь: как понять настоящую причину перхоти?

Перхоть — это не то, что вы думаете: как отличить сухость от болезни?

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы заметили «снег» на плечах, сменили шампунь на «увлажняющий» — но лучше не стало? Скорее всего, вы тоже думали, что перхоть появляется из-за сухости кожи головы. Но на самом деле всё гораздо глубже. Перхоть — это не косметическая проблема, а сигнал о сбое, который важно услышать. Иначе — зуд, воспаление и комплексы могут стать частью повседневности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина расчесывает волосы перед зеркалом

Это может быть грибок, а не сухость

Наиболее частая причина перхоти — Malassezia, микроскопический гриб, который в норме живёт на коже головы. Но если его становится слишком много, появляется раздражение, шелушение и зуд.

Что делать: ищите шампуни с кетоконазолом, пиритионом цинка или салициловой кислотой.

Увлажнение не поможет — иногда даже вредит

Если вы «лечите» перхоть маслом, бальзамами или жирными масками — вы только подпитываете грибок. Он обожает жирную среду.

Что делать: используйте средства, регулирующие выработку себума, и избегайте тяжёлых масел.

Частое мытьё не спасает

Многие начинают мыть голову каждый день, надеясь очистить кожу. Но это только раздражает её сильнее, особенно если шампунь агрессивный.

Что делать: выбирайте мягкие лечебные средства и не переусердствуйте с частотой.

Перхоть ≠ один диагноз

Перхоть может быть симптомом себорейного дерматита, псориаза, аллергии или даже стресса. Без диагностики — лечение наугад.

Что делать: если ничего не помогает, обратитесь к трихологу или дерматологу.

Перхоть — это не просто сезонное недоразумение. Это сигнал от кожи головы, который стоит услышать. И когда вы подберёте правильный уход, не только исчезнут хлопья — вернётся уверенность.

Уточнения

Пе́рхоть — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.