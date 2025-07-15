Макияж, который старит: 5 ошибок с консилером, которые допускают даже опытные

Почему ваш консилер делает лицо старше: 5 ошибок, которые совершают все

2:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Консилер — один из главных инструментов в макияже. Он может творить чудеса: убирать следы усталости, осветлять тени, делать взгляд свежим. Но иногда всё выходит наоборот: вместо эффекта “отдохнувшей кожи” — морщинки и сухость становятся заметнее. Если вы узнали себя — вы не одна. Давайте разберём, что именно идёт не так, и как это исправить.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/33/79/b7/3379b7b71cc5686c4bbb5aef5a7afc84.jpg Девушка наносит тональный крем

Ошибка 1: Слишком плотная текстура

Тяжёлые консилеры с матовой финишной пудровой текстурой могут визуально «усаживаться» в морщины, особенно в области под глазами.

Как правильно: выбирайте лёгкие, увлажняющие формулы с кремовой или жидкой текстурой. Идеально — с подсвечивающим эффектом.

Ошибка 2: Отсутствие увлажнения перед макияжем

Консилер ложится на сухую кожу неровно, «цепляется» за шелушения и собирается в складках.

Как правильно: наносите увлажняющий крем или гель за 10 минут до макияжа. Для зоны под глазами — отдельный уход.

Ошибка 3: Вы наносите слишком много

Чем больше средства — тем выше шанс, что оно "сползёт" в морщины.

Как правильно: наносите точечно, лёгкими похлопывающими движениями, только в зоны, где есть тени или покраснения.

Ошибка 4: Растушёвка пальцем или кистью без контроля

Перетирание растягивает кожу, а некачественная растушёвка приводит к полосам и пятнам.

Как правильно: используйте влажный бьюти-блендер или безымянный палец, двигаясь от внутреннего уголка глаза к наружному.

Ошибка 5: Закрепление сухой пудрой

Пудра, особенно рассыпчатая, подчёркивает текстуру и визуально делает кожу старше.

Как правильно: либо не закрепляйте совсем, либо используйте лёгкую пудру с эффектом софт-фокуса только на подвижное веко.

Консилер — это ваш союзник, а не враг. Но он работает только в тандеме с грамотным уходом, лёгкой рукой и правильной техникой нанесения. Дайте коже заботу — и она ответит вам свежестью.

Уточнения

Консилер маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.



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