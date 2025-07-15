Макияж, который старит: 5 ошибок с консилером, которые допускают даже опытные

Консилер — один из главных инструментов в макияже. Он может творить чудеса: убирать следы усталости, осветлять тени, делать взгляд свежим. Но иногда всё выходит наоборот: вместо эффекта “отдохнувшей кожи” — морщинки и сухость становятся заметнее. Если вы узнали себя — вы не одна. Давайте разберём, что именно идёт не так, и как это исправить.
Тяжёлые консилеры с матовой финишной пудровой текстурой могут визуально «усаживаться» в морщины, особенно в области под глазами.
Как правильно: выбирайте лёгкие, увлажняющие формулы с кремовой или жидкой текстурой. Идеально — с подсвечивающим эффектом.
Консилер ложится на сухую кожу неровно, «цепляется» за шелушения и собирается в складках.
Как правильно: наносите увлажняющий крем или гель за 10 минут до макияжа. Для зоны под глазами — отдельный уход.
Чем больше средства — тем выше шанс, что оно "сползёт" в морщины.
Как правильно: наносите точечно, лёгкими похлопывающими движениями, только в зоны, где есть тени или покраснения.
Перетирание растягивает кожу, а некачественная растушёвка приводит к полосам и пятнам.
Как правильно: используйте влажный бьюти-блендер или безымянный палец, двигаясь от внутреннего уголка глаза к наружному.
Пудра, особенно рассыпчатая, подчёркивает текстуру и визуально делает кожу старше.
Как правильно: либо не закрепляйте совсем, либо используйте лёгкую пудру с эффектом софт-фокуса только на подвижное веко.
Консилер — это ваш союзник, а не враг. Но он работает только в тандеме с грамотным уходом, лёгкой рукой и правильной техникой нанесения. Дайте коже заботу — и она ответит вам свежестью.
Консилер маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.
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