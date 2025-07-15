Тёмные круги — в прошлом: мини-инструкция для тех, кто устал смотреть на себя

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Шесть натуральных методов для уменьшения отёков под глазами

2:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мешки под глазами портят настроение, отражение в зеркале и даже самый продуманный макияж. Но что делать, если вы не хотите прибегать к уколам и дорогим процедурам? Решение есть, и оно проще, чем кажется — достаточно внести несколько изменений в ежедневный уход за кожей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Утренний ритуал для бодрого взгляда

Проснувшись утром, уделите особое внимание коже вокруг глаз. Здесь особенно тонкая и уязвимая зона, склонная к отёкам и синякам. Главное правило — не тереть глаза и не использовать агрессивные средства. Лучше приложите к векам холодные компрессы. Например, можно воспользоваться охлаждёнными чайными пакетиками или даже ложками — эффект будет заметен уже через несколько минут.

Грамотное очищение и деликатный уход

Снимайте макияж бережно: используйте мягкое средство для снятия макияжа без спирта и тщательно смывайте остатки косметики. Старайтесь не растягивать кожу — двигайтесь лёгкими похлопывающими движениями, двигаясь от внешнего уголка глаза к внутреннему.

Увлажнение и натуральные компоненты

После очищения — увлажняющий крем. Крем для глаз лучше выбирать с натуральными компонентами: экстракт огурца, кофеин, гиалуроновая кислота и витамин Е хорошо борются с отёчностью и освежают кожу. А ещё хорошо работают домашние маски — например, ломтики огурца или холодный настой ромашки.

Минимум соли и правильный режим

Избыток соли в рационе способствует задержке жидкости и усиливает отёки под глазами. Уменьшите потребление солёных продуктов, особенно на ночь, и пейте больше чистой воды — это поможет вывести лишнюю жидкость из организма.

Отдых и подушка

Правильный сон творит чудеса. Спите не менее 7-8 часов и подбирайте удобную подушку — слегка приподнятая голова способствует уменьшению утренних отёков.

Ежедневная защита от солнца

Нежная кожа вокруг глаз быстро стареет под воздействием ультрафиолета. Используйте солнцезащитный крем даже в пасмурные дни и не забывайте о солнцезащитных очках.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



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