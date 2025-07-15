Тёмные круги — в прошлом: мини-инструкция для тех, кто устал смотреть на себя

Мешки под глазами портят настроение, отражение в зеркале и даже самый продуманный макияж. Но что делать, если вы не хотите прибегать к уколам и дорогим процедурам? Решение есть, и оно проще, чем кажется — достаточно внести несколько изменений в ежедневный уход за кожей.
Проснувшись утром, уделите особое внимание коже вокруг глаз. Здесь особенно тонкая и уязвимая зона, склонная к отёкам и синякам. Главное правило — не тереть глаза и не использовать агрессивные средства. Лучше приложите к векам холодные компрессы. Например, можно воспользоваться охлаждёнными чайными пакетиками или даже ложками — эффект будет заметен уже через несколько минут.
Снимайте макияж бережно: используйте мягкое средство для снятия макияжа без спирта и тщательно смывайте остатки косметики. Старайтесь не растягивать кожу — двигайтесь лёгкими похлопывающими движениями, двигаясь от внешнего уголка глаза к внутреннему.
После очищения — увлажняющий крем. Крем для глаз лучше выбирать с натуральными компонентами: экстракт огурца, кофеин, гиалуроновая кислота и витамин Е хорошо борются с отёчностью и освежают кожу. А ещё хорошо работают домашние маски — например, ломтики огурца или холодный настой ромашки.
Избыток соли в рационе способствует задержке жидкости и усиливает отёки под глазами. Уменьшите потребление солёных продуктов, особенно на ночь, и пейте больше чистой воды — это поможет вывести лишнюю жидкость из организма.
Правильный сон творит чудеса. Спите не менее 7-8 часов и подбирайте удобную подушку — слегка приподнятая голова способствует уменьшению утренних отёков.
Нежная кожа вокруг глаз быстро стареет под воздействием ультрафиолета. Используйте солнцезащитный крем даже в пасмурные дни и не забывайте о солнцезащитных очках.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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