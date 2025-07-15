Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японский рулетный омлет тамагояки готовится слоями с овощной начинкой
Анна Седокова раскрыла тайну фото с любимым плечом: участие дочери Алины
Пластиковые контейнеры не подходят для хранения мяса, соусов и книг — мнение эксперта
Собакам в жару советуют прогулки утром и вечером — рекомендации ветеринара Комолова
Саакашвили призывает оппозицию к действию: поднимает важные вопросы о власти
Способы избежать заложенности ушей при полете — простые советы для комфортного путешествия
Гогунский наглядно показал, как женщина должна вести себя дома
GB News: упражнения блогера Джули Кей помогли уменьшить живот за 6 дней
Топ-10 подержанных спорткаров, которые стоят своих денег

Один шаг — и волосы будто после салона: домашний трюк

Добавьте ложку соды в шампунь — и волосы оживут с первого применения
2:32
Моя семья » Красота и стиль

Объем у корней и свежесть волос — мечта, которая часто разбивается о реальность: уже через несколько часов после мытья прическа теряет форму, а пряди становятся жирными и лишенными легкости. Это проблема не только обладателей тонких или жирных волос: с ней сталкиваются и те, кто использует слишком много косметических средств или выбирает шампуни, которые не очищают кожу головы до конца.

Женщина расчесывает волосы перед зеркалом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина расчесывает волосы перед зеркалом

Простой способ вернуть легкость

Секрет кроется в самом обычном ингредиенте — пищевой соде. Она давно применяется не только на кухне, но и в уходе за волосами. Благодаря своим очищающим свойствам сода помогает избавиться от излишков кожного сала, остатков стайлинга и любых загрязнений. Как результат — волосы выглядят свежими, объемными и долго не теряют легкости у корней.

Пищевая сода действует как мягкий скраб для кожи головы: она не только очищает, но и помогает избежать пересушивания, характерного для агрессивных шампуней. Главное — использовать этот способ разумно и не чаще одного раза в месяц, чтобы не нарушить естественный баланс кожи.

Как правильно использовать соду с шампунем

Нет никаких сложностей: на каждую стирку волос добавляйте в шампунь одну чайную ложку соды. Перемешайте компоненты в ладони или в маленькой емкости, нанесите на влажные волосы и тщательно помассируйте кожу головы. Так вы поможете соде проникнуть в те зоны, где сильнее скапливается жир и загрязнения.

После процедуры волосы станут легче, обретут свежий объем у корней, а ощущение чистоты сохранится гораздо дольше. Такой подход особенно понравится тем, у кого быстро появляется жирный блеск у корней или кто сталкивается с отсутствием объема.

Важно знать о безопасности

Пищевая сода имеет щелочной уровень рН, поэтому идеально подходит для жирной или склонной к жирности кожи головы. Тем, у кого кожа головы чувствительная или склонна к сухости, стоит сначала протестировать метод и внимательно следить за реакцией. Если возникнет раздражение или стянутость, лучше выбрать более деликатные способы ухода.

Коротко о главном:

  • Пищевая сода — быстрый способ вернуть объем и свежесть волосам.
  • Не используйте соду чаще одного раза в месяц.
  • Внимательно следите за реакцией кожи.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии
Авто
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии Аудио 
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Авто
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки Аудио 
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Индия на грани: Трамп выделил Нью-Дели 50 дней для прекращения импорта российской нефти
Добавьте ложку соды в шампунь — и волосы оживут с первого применения
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
В Тюмени врачи и руководители строительства получают до 135 тысяч рублей — SuperJob
Еда и актёрство: как дочь Анастасии Мельниковой совмещает карьеру с мечтой о пекарне
Самые древние породы собак: басенджи, салюки, ксоло и другие — данные зоопсихологи
Фитофтора, жир и пластик признаны вредными для компоста
Веганы чаще осознанно подходят к составлению рациона и читают составы продуктов
Пирог без теста: рулеты из лаваша заменяют основу и ускоряют процесс
Будущее московского туризма: что ждёт гостей столицы к 2030 году?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.