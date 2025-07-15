Трещины уходят в отпуск: формула идеальных пяток найдена

Педикюр в домашних условиях: эффективные способы смягчить кожу ног

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жесткая кожа на пятках — это не только проблема эстетики, но и повод для беспокойства летом, когда хочется щеголять в открытой обуви. К счастью, сделать ступни мягкими и ухоженными можно и дома, не прибегая к салонным процедурам.

Фото: https://t3.ftcdn.net/jpg/01/14/14/18/360_F_114141807_s7s5FYlGF1oT51w5A7ZTS1uVYyaIuF5d.jpg Спа для ног

Ванночки для ног: уютный ритуал для расслабления

Самое простое и приятное — начать с ванночек. Теплая вода, щепотка морской соли и несколько капель любимого эфирного масла (например, лаванды или чайного дерева) быстро снимут усталость и заметно смягчат огрубевшие участки. Такая ванночка — отличная возможность расслабиться после трудного дня и подготовить кожу к дальнейшему уходу.

Отшелушивание: нежно, но эффективно

После ванночки уделите внимание отшелушиванию. Пемза, щетка или специальный скраб помогут удалить ороговевшую кожу. Легкими круговыми движениями массируйте пятки и стопы, уделяя внимание особо сухим зонам. Главное — не переусердствовать, чтобы не травмировать кожу.

Интенсивное питание — залог мягкости

Не забывайте про питание. Используйте жирный крем или натуральные масла — идеально подойдут оливковое, кокосовое, масло ши. Наносите их на распаренную кожу, наденьте хлопковые носки и оставьте на ночь для максимального эффекта.

Экстренная помощь для трещин и мозолей

Если пятки уже потрескались или появились болезненные мозоли, помогут аптечные средства на основе мочевины. Они ускоряют заживление и возвращают коже гладкость. А для особо сложных случаев используйте специальные пластыри — они защищают поврежденные участки и помогают быстрее восстановиться.

Ежедневная профилактика

Чтобы результат сохранился надолго, достаточно нескольких простых привычек:

Регулярно увлажнять ступни кремом;

Носить удобную, дышащую обувь;

Не забывать про педикюр хотя бы раз в месяц.

Уделяя своим стопам немного времени каждый день, вы забудете о сухости и трещинах и будете уверенно носить открытую обувь все лето.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.