20 минут, которые перевернут ваши джинсы: атака на живот без компромиссов

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Топ-4 упражнения для сжигания жира на животе: актуальные рекомендации
2:45
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Вопрос, который волнует каждого второго: как быстро избавиться от жира на животе и сделать талию стройнее? Диеты обещают чудеса, но настоящие перемены всегда начинаются с движения. Если лень брать абонемент в спортзал, есть упражнения, которые можно делать где угодно — и они действительно приносят результат.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Тренировки дома: мифы и реальность

Интернет полон советов вроде "качайте пресс по 100 раз в день — и будет вам счастье”. Но локального сжигания жира не существует: никакие скручивания не избавят именно от "живота”, если не подключить кардио и общее сжигание калорий. Однако правильная тренировка помогает укрепить мышцы пресса, подтянуть силуэт и ускорить метаболизм.

Лучшие упражнения для живота: топ-4

Вот простая и рабочая программа, которая подходит даже тем, кто далёк от спорта.

1. Планка

Самое универсальное упражнение. Держим тело в одной линии, напрягая пресс, ягодицы и плечи. Начните с 20-30 секунд и увеличивайте время. Главное — не провисайте в пояснице!

2. Велосипедные скручивания

Ложимся на спину, руки за голову, поочерёдно тянем локоть к противоположному колену. Это не только пресс, но и косые мышцы живота, и кардио-эффект.

3. Обратные скручивания

Упор — поясница прижата к полу, ноги согнуты. На выдохе подтягивайте колени к груди, не помогая себе руками. Простое движение, но через 15-20 повторов живот начинает "гореть”.

4. Бёрпи

Комбо на все тело: из положения стоя — присед, упор лёжа, отжимание, прыжок вверх. Ускоряет пульс и запускает жиросжигание.

Как часто тренироваться

Достаточно заниматься по 20-30 минут 3-4 раза в неделю. Добавьте прогулки, бег, танцы — любое движение ускоряет процесс. Главное — системность и правильная техника.

Советы по питанию

Пусть 80% успеха и правда зависит от еды, но даже самая строгая диета без движения мало что даст. Старайтесь сокращать сахар и простые углеводы, ешьте больше белка и овощей. Не забывайте пить воду.

Не гонитесь за быстрыми результатами

Главный секрет — терпение и регулярность. Лишние сантиметры ушли не за неделю, и не стоит ждать мгновенного чуда. Но, если вы начнете сегодня — уже через месяц заметите разницу.

Уточнения

Бёрпи (англ  Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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