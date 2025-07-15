Ботокс по роликам: вирусные идеи, которые могут оставить шрамы

Врачи предупреждают о рисках домашних уколов ботокса из-за вирусного тренда

2:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что толкает людей делать себе уколы красоты по видео из интернета? Социальные сети снова закипели: пользователи массово экспериментируют с инъекциями ботулотоксина, вдохновившись роликами в TikTok. Новое движение #diybotox уверяет — все легко и доступно, не надо переплачивать врачам.

Фото: https://www.freepik.com Косметолог

Многие девушки отмечают "проблемные" зоны на лице, следуют онлайн-инструкциям и делают себе уколы. Но в комментариях под такими видео нередко появляются тревожные вопросы и предупреждения:

"Это незаконно!", "Вы рискуете не только красотой, но и здоровьем", "Ботокс не настолько дорогой, чтобы идти на такой риск".

Иногда самоуверенность доходит до абсурда. Одна пользовательница рассказывает:

"Я знаю женщину, она ветеринарный техник, которая решила использовать гиалуроновую кислоту из своей лаборатории в качестве филлера. Она вколола ее себе самостоятельно, объясняя это тем, что проведет "собственное исследование" и что "врачи гонятся за деньгами".

В итоге она пошла к моему доктору, чтобы вылечить свое изуродованное и омертвевшее лицо".

Параллельно с инъекциями, появляются и другие рисковые тренды: от отказа от умывания в течение месяца (для "восстановления защитного барьера кожи") до погружения лица в ледяную воду. Последний лайфхак, по мнению врачей, может быть полезен, но только при отсутствии дерматологических заболеваний и в умеренных количествах.

Ботулотоксин вне контроля

Что делает инъекции дома настолько опасными? Ботулотоксин — это не просто косметическое средство, а препарат, находящийся под строгим контролем в России: его можно купить только с официальной маркировкой и у специалистов.

"Любой ботулотоксин не колется по морщинам. Его вводят в мышцу, поэтому нельзя самостоятельно делать инъекции, не зная анатомии, в частности положения мышц, и как они работают", — подчеркивают специалисты.

Часто люди не знают нюансов: какой диаметр диффузии у препарата, как правильно разводить средство, чтобы воздействовать на нужные слои и решить конкретную задачу, как оценить индивидуальную реакцию организма. Риск аллергии, временного паралича мышц, птоза век — реальны для тех, кто решается на самостоятельные эксперименты.

Кроме того, врач после процедуры дает четкие рекомендации, как ухаживать за кожей. При самостоятельных уколах таких советов ждать неоткуда, а последствия могут быть серьезными.

Почему тренды опасны

Новые бьюти-идеи быстро становятся вирусными, но риск для здоровья — вполне реальный. Эксперименты без опыта и знаний могут закончиться не только испорченным лицом, но и опасными осложнениями, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.



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