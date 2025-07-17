Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
110-летняя женщина назвала необычный секрет долголетия
Учёные выяснили, что общение с телефоном портит настроение
Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Как приготовить сырный соус
Лазерная шлифовка: что вам не рассказывают в клиниках и почему она может быть опасна
Эндокринолог Павлова назвала правила составления рациона для похудения
Фитнес-эксперты рекомендуют хулахуп и диск для идеальной талии
Волосы перестают расти с возрастом: как работает волосяной цикл у человека

ТОП-4 врага вашей кожи: эти привычки крадут красоту и молодость

4 главных врага вашей кожи: эти привычки ускоряют старение – проверьте себя
3:22
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа подвергается изменениям, связанным с естественным старением. Однако на этот процесс влияют и наши повседневные привычки. Многие из нас не задумываются о том, что некоторые действия могут ускорить старение кожи.

Женщина в мешковатых джинсах и бежевой рубашке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в мешковатых джинсах и бежевой рубашке

1. Сахар — скрытый враг молодости

Сахар, который мы потребляем ежедневно, может негативно сказываться на состоянии кожи. Простые углеводы, такие как сахар, расщепляются в организме и соединяются с коллагеном, отвечающим за упругость кожи. Этот процесс называется гликацией и приводит к повреждению структуры кожи, что проявляется в виде морщин и потери эластичности.

Хотя отказаться от сладкого бывает непросто, особенно в периоды стресса, важно контролировать его потребление. Обработанные продукты, сладкие напитки и сладости содержат много добавленного сахара, поэтому стоит внимательно изучать состав продуктов и следить за суточной нормой потребления сахара, советует bien.hu.

2. Солнце — коварный источник старения

Солнечные лучи не только улучшают настроение и способствуют выработке витамина D, но и могут ускорять старение кожи. Ультрафиолетовое излучение разрушает клетки кожи, повреждает коллаген и снижает её эластичность.

Для защиты кожи от вредного воздействия солнца необходимо ежедневно использовать солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30. Важно помнить, что солнечные лучи могут проникать даже через облака, поэтому не стоит пренебрегать защитой даже в пасмурную погоду. Также рекомендуется носить шляпу и одежду, закрывающую кожу от солнца.

3. Недостаток влаги — враг красоты

Недостаток воды в организме сразу же отражается на состоянии кожи. Она становится сухой, теряет упругость и эластичность, что способствует появлению морщин.

Чтобы поддерживать кожу увлажнённой, важно пить достаточное количество воды в течение дня. Также стоит использовать косметические средства, которые помогают удерживать влагу в коже. Кремы, сыворотки и маски с гиалуроновой кислотой и натуральными маслами помогут сохранить кожу увлажнённой и молодой.

4. Стресс — невидимый ускоритель старения

Современная жизнь полна стрессов, которые негативно влияют не только на наше психологическое состояние, но и на кожу. Хронический стресс приводит к повышению уровня кортизола в организме, что вызывает воспалительные процессы, появление акне и преждевременное старение кожи.

Чтобы справиться со стрессом, можно включить в свою жизнь регулярные практики релаксации, такие как йога, медитация или физические упражнения. Эти методы помогают снизить уровень кортизола и улучшить состояние кожи.

Несмотря на то что признаки старения неизбежны, мы можем замедлить этот процесс, контролируя свои привычки и минимизируя воздействие вредных факторов. Забота о коже и здоровый образ жизни помогут сохранить её молодой и красивой на долгие годы.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Домашние животные
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя Аудио 
Молния: как защитить дом от атмосферных разрядов — рекомендации специалистов
Недвижимость
Молния: как защитить дом от атмосферных разрядов — рекомендации специалистов Аудио 
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода
Наука и техника
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода Аудио 
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Эндокринолог Павлова назвала правила составления рациона для похудения
Возвращение российской нефти: Греция и Мальта как ключевые игроки
Фитнес-эксперты рекомендуют хулахуп и диск для идеальной талии
Волосы перестают расти с возрастом: как работает волосяной цикл у человека
Япония возобновила импорт российской нефти — подробности сделки
Прохор Шаляпин рассказал о травле со стороны школьной учительницы
Зачем мульчировать помидоры/огурцы и др. в жару
Герои или вредители: божьи коровки и их влияние на ваш сад в 2025 году
Пьяные компании и агрессивные местные: эксперт по безопасности рассказал, как не стать жертвой на отдыхе
4 главных врага вашей кожи: эти привычки ускоряют старение – проверьте себя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.