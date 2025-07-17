Битва титанов: тонированный или бесцветный SPF — что выбрать для лучшей защиты и красоты?

Тонированный vs бесцветный SPF: что выбрать? Эксперты раскрыли главный секрет идеальной защиты

2:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе солнцезащитного средства важно учитывать множество факторов, таких как его текстура (физическая или химическая), тип основы (кремовая или масляная) и SPF. В последнее время все чаще возникает вопрос: что лучше — тонированное или бесцветное средство? Давайте разберемся, что говорят эксперты по этому поводу.

Фото: freepik.com by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка позирует на пляже

Дерматологи подчеркивают, что оба типа средств имеют свои преимущества, но важно регулярно использовать солнцезащитный крем.

"Мы рады видеть, что некоторые люди используют солнцезащитный крем каждый день", — отмечает доктор Кори Л. Хартман, основатель Skin Wellness Dermatology.

Доктор Элиз Лав также согласна с этим, хотя она добавляет, что тонированные средства могут быть особенно полезны при определенных проблемах с кожей, пишет bien.hu.

Оба типа солнцезащитных средств обеспечивают одинаковую защиту от ультрафиолетовых лучей, но тонированные содержат дополнительные пигменты, которые отражают видимый свет. Это особенно важно для людей с темной кожей, так как видимый свет может способствовать появлению или усилению пигментных пятен. Пигменты в тонированных средствах действуют как щит, отражая и рассеивая синий свет, который может стимулировать выработку пигмента.

Исследования показывают, что использование тонированного солнцезащитного крема может быть эффективным для лечения и уменьшения мелазмы, а также других пигментных пятен. Важно правильно подобрать оттенок, так как раньше многие бренды предлагали только один или два универсальных оттенка. Сегодня ситуация изменилась: многие компании предлагают широкий выбор оттенков, чтобы каждый мог найти подходящий для своей кожи.

Состав солнцезащитного крема: на что обратить внимание

Состав солнцезащитного крема имеет большое значение, особенно если у вас склонная к высыпаниям или забитым порам кожа. В таком случае лучше выбрать некомедогенную формулу без масел, так как минеральные формулы могут содержать масла, которые забивают поры и провоцируют акне. Обратите внимание на увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота, которые обеспечивают дополнительное увлажнение и комфортное нанесение.

Выбирайте солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 30, который защищает от UVA- и UVB-лучей. Практическое правило: "два пальца на лицо" или "три пальца на лицо и шею". Если средство кажется слишком плотным, выберите более легкий тонированный крем. Наносите крем за 15 минут до выхода на солнце для максимальной защиты.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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