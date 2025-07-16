Трихолог раскрыла секрет: как часто нужно мыть волосы на самом деле — вы удивитесь

Трихолог Клэр Фуллам, владелица клиники "Trua" и разработчик продукции "Remi", рассказала о важности регулярного мытья волос. По её словам, внешний вид волос не так важен, как здоровье кожи головы. Грязь и скопившийся себум могут привести к дерматиту и инфекциям.
Фуллам пояснила, что жирность кожи головы зависит от количества волосяных фолликулов и сальных желез. Тонкие, прямые волосы требуют более частого мытья, чем густые, вьющиеся. Миф о том, что редкое мытье волос полезно, не соответствует действительности. Естественный жир увлажняет волосы, а закупоривает поры, создавая благоприятную среду для бактерий.
Летом или во время активных занятий спортом пот усиливает рост бактерий, поэтому волосы нужно мыть чаще. Шампунь предназначен для очищения кожи головы, а кондиционер — для увлажнения и защиты волос. Использование одного шампуня может повредить волосы, так как они становятся более хрупкими. Даже при тонких волосах важно использовать кондиционер, подчёркивает pizzalabpraha.cz.
Общие рекомендации по частоте мытья волос: тонкие, светлые волосы — через день или чаще, кудрявые — не реже одного раза в неделю с мягким отшелушивающим уходом между мытьем, летом или при активных занятиях спортом — не реже 3 раз в неделю. Если есть проблемы с кожей головы, такие как зуд или шелушение, необходимо обратиться к трихологу для индивидуального анализа и составления плана ухода.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
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