Секрет увлажнения: Почему жирной коже нужно больше воды, а не меньше

Ошибки, которые делают обладатели жирной кожи — как их избежать

4:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жирная кожа — распространенная проблема, особенно в жаркое время года. Кажется, что чем больше мы ее сушим, тем лучше, но это не так. На самом деле, правильное увлажнение — ключ к здоровой и сбалансированной коже. Давайте разберемся, как правильно ухаживать за жирной кожей, избегая распространенных ошибок.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/78/dd/1c/78dd1ccd94282f60fd68ec537155970d.jpg Девушка с гладкой кожей

Почему кожа становится жирной

Жирная кожа — это результат активной работы сальных желез, которые вырабатывают кожное сало для защиты и увлажнения. Но иногда эта выработка становится чрезмерной. Причины такого состояния могут быть разными:

Генетика : ваши сальные железы могут работать более активно, чем у других.

: ваши сальные железы могут работать более активно, чем у других. Гормоны : колебания уровня гормонов могут привести к усилению выработки кожного сала, особенно в подростковом возрасте или в период менструации.

: колебания уровня гормонов могут привести к усилению выработки кожного сала, особенно в подростковом возрасте или в период менструации. Стресс : он влияет на гормональный баланс и может усиливать жирность кожи.

: он влияет на гормональный баланс и может усиливать жирность кожи. Диета: неправильное питание также может повлиять на работу сальных желез.

Ошибки в уходе за жирной кожей

Многие из нас совершают одну ошибку, пытаясь бороться с жирной кожей:

Частое мытье лица с агрессивными средствами

Мы все слышали, что "чем жирнее кожа, тем больше её нужно сушить". Однако чрезмерное очищение может повредить защитный барьер кожи, вызывая её пересушивание, что приводит к еще большему производству кожного сала.

Пренебрежение увлажнением

Часто женщины с жирной кожей избегают увлажняющих средств, думая, что они лишь усугубят проблему. Но кожа, как и любая другая, требует воды! Без увлажнения она начинает компенсировать дефицит влаги чрезмерной выработкой сала.

Частое использование пилингов и эксфолиантов

Хотя пилинг помогает очистить кожу, частое его использование может повредить её, ускоряя выработку кожного сала и способствуя воспалениям.

Как правильно ухаживать за жирной кожей

Жирная кожа требует деликатного и правильного подхода:

Мягкое очищение

Используйте гели и пенки с сбалансированным pH. Это поможет избежать пересушивания и поддержит естественный барьер кожи.

Избегайте агрессивных мицеллярных вод и очищающих средств с алкоголем, так как они могут вызвать раздражение и повышенную жирность.

Не забывайте о увлажнении

Даже жирной коже нужно увлажнение. Важно выбирать легкие текстуры увлажняющих средств, которые не оставляют жирного блеска, но хорошо увлажняют.

Ищите продукты с глицерином, гиалуроновой кислотой и коллагеном — они идеально подходят для жирной кожи, поддерживая баланс влаги.

Легкие пилинги

Замените агрессивные механические пилинги на химические эксфолианты с мягкими кислотами, такими как AHA или BHA. Они помогают избавиться от омертвевших клеток, не травмируя кожу.

Используйте матирующие средства

Если ваша кожа склонна к жирности в течение дня, попробуйте использовать матирующие кремы и пудры для контроля блеска, но помните, что они не должны быть слишком сухими, чтобы не нарушить баланс.

Продукты для жирной кожи: что стоит выбрать

Гели и пенки для умывания с мягкими очищающими компонентами.

с мягкими очищающими компонентами. Легкие увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой и экстрактами растений.

с гиалуроновой кислотой и экстрактами растений. Тонеры и эссенции с матирующим эффектом и антибактериальными свойствами.

с матирующим эффектом и антибактериальными свойствами. Маски для лица, которые регулируют работу сальных желез, но не пересушивают кожу.

Жирная кожа требует внимательного и сбалансированного ухода. Не забывайте о важности увлажнения, выбирайте мягкие очищающие средства и подходите к выбору пилингов с умом. Правильный уход поможет вам справиться с жирностью, сохраняя кожу здоровой и сияющей.

Уточнения

Косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.