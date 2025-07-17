Корсет на каждый день? Делаем это правильно: как внести его в повседневный стиль

Корсет в 2025 году: как он изменился и стал частью повседневного стиля

Когда-то корсет сковывал женщин физически и социально. Сегодня — это модный элемент, который говорит: "Я выбираю быть собой". Лето 2025 делает корсет не только актуальным, но и универсальным предметом гардероба. И если раньше он символизировал навязанные стандарты, то теперь — свободу самовыражения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Молодая женщина в черном корсете

История моды, вписанная в талию

Корсет появился не вчера — и даже не позавчера. Его путь насчитывает века:

XVI век : первые корсеты появились в Италии, а популяризировали их француженки — в частности, королева Екатерина Медичи, запретившая "широкую талию" при дворе.

: первые корсеты появились в Италии, а популяризировали их француженки — в частности, королева Екатерина Медичи, запретившая "широкую талию" при дворе. XIX век : расцвет викторианской моды. Женщины затягивались до потери сознания ради "осиных" форм. Эстетика ценой здоровья.

: расцвет викторианской моды. Женщины затягивались до потери сознания ради "осиных" форм. Эстетика ценой здоровья. Начало XX века: с приходом феминизма корсет становится врагом свободы. Женщины выбирают дыхание и комфорт, а не идеальные силуэты.

Стирая прошлое: возвращение в 80-х и 90-х

Корсет снова появляется — но уже в другом контексте:

Жан-Поль Готье и Вивьен Вествуд превращают его в фэшн-оружие.

и превращают его в фэшн-оружие. Мадонна носит культовый "конусный бюстгальтер", показывая, что корсет — это не про покорность, а про силу.

носит культовый "конусный бюстгальтер", показывая, что корсет — это не про покорность, а про силу. Корсет становится заявлением, а не ограничением.

С этого момента корсет — уже не о внешнем контроле, а о внутренней свободе.

Почему корсет снова в тренде в 2025 году

Причин несколько — и все они перекликаются с современным духом времени:

Тяга к ретро : Y2K и поздние 90-е снова в моде, а корсет — символ той эпохи.

: Y2K и поздние 90-е снова в моде, а корсет — символ той эпохи. Соцсети : инфлюенсеры демонстрируют, как носить его не как пытку, а как искусство стилизации.

: инфлюенсеры демонстрируют, как носить его не как пытку, а как искусство стилизации. Феминистский контекст : теперь это про выбор, а не про навязывание.

: теперь это про выбор, а не про навязывание. Многофункциональность: его можно адаптировать под любой стиль — от кэжуал до вечернего.

Как носить корсет в 2025 году: современные сочетания

В этом сезоне корсет — это не только сексуальность, но и игра на контрастах:

С классическими брюками : строгий низ + подчеркнутая талия = гармония.

: строгий низ + подчеркнутая талия = гармония. С пиджаком оверсайз : контраст мужского кроя и женственного верха.

: контраст мужского кроя и женственного верха. Поверх белой рубашки : базовый лук превращается в дизайнерский.

: базовый лук превращается в дизайнерский. С джинсами и кедами : уличный стиль с модным акцентом.

: уличный стиль с модным акцентом. С атласной юбкой: ультраромантика с долей драмы.

Не бойтесь экспериментировать: мягкие корсеты, корсеты-бюстье, модели с молниями, шнуровкой или на пуговицах — каждый из них раскрывает разную грань вас.

Какой корсет выбрать в этом сезоне

В 2025 году в тренде следующие варианты:

Мягкие тканевые модели: для повседневного образа;

для повседневного образа; Кожаные и виниловые: для дерзкого вечернего выхода;

для дерзкого вечернего выхода; С кружевом и прозрачными вставками: для игривого, романтичного настроения;

для игривого, романтичного настроения; Минималистичные белые и чёрные: база, с которой легко комбинировать.

Корсет — это больше, чем одежда

Он больше не давит, а подчеркивает. Не сковывает, а раскрывает. Он говорит не о том, какой ты "должна быть", а какой ты хочешь быть.

"Корсет сегодня — это не про талию. Это про силу, индивидуальность и уверенность в себе", — говорят дизайнеры, и мы с ними полностью согласны.

Корсет больше не диктует правила — теперь он служит выражением личного стиля, силы и свободы каждой женщины.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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