Корсет на каждый день? Делаем это правильно: как внести его в повседневный стиль

Когда-то корсет сковывал женщин физически и социально. Сегодня — это модный элемент, который говорит: "Я выбираю быть собой". Лето 2025 делает корсет не только актуальным, но и универсальным предметом гардероба. И если раньше он символизировал навязанные стандарты, то теперь — свободу самовыражения.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина в черном корсете
История моды, вписанная в талию
Корсет появился не вчера — и даже не позавчера. Его путь насчитывает века:
XVI век: первые корсеты появились в Италии, а популяризировали их француженки — в частности, королева Екатерина Медичи, запретившая "широкую талию" при дворе.
XIX век: расцвет викторианской моды. Женщины затягивались до потери сознания ради "осиных" форм. Эстетика ценой здоровья.
Начало XX века: с приходом феминизма корсет становится врагом свободы. Женщины выбирают дыхание и комфорт, а не идеальные силуэты.
Стирая прошлое: возвращение в 80-х и 90-х
Корсет снова появляется — но уже в другом контексте:
Жан-Поль Готье и Вивьен Вествуд превращают его в фэшн-оружие.
Мадонна носит культовый "конусный бюстгальтер", показывая, что корсет — это не про покорность, а про силу.
Корсет становится заявлением, а не ограничением.
С этого момента корсет — уже не о внешнем контроле, а о внутренней свободе.
Почему корсет снова в тренде в 2025 году
Причин несколько — и все они перекликаются с современным духом времени:
Тяга к ретро: Y2K и поздние 90-е снова в моде, а корсет — символ той эпохи.
Соцсети: инфлюенсеры демонстрируют, как носить его не как пытку, а как искусство стилизации.
Феминистский контекст: теперь это про выбор, а не про навязывание.
Многофункциональность: его можно адаптировать под любой стиль — от кэжуал до вечернего.
Как носить корсет в 2025 году: современные сочетания
В этом сезоне корсет — это не только сексуальность, но и игра на контрастах:
С классическими брюками: строгий низ + подчеркнутая талия = гармония.
С пиджаком оверсайз: контраст мужского кроя и женственного верха.
Поверх белой рубашки: базовый лук превращается в дизайнерский.
С джинсами и кедами: уличный стиль с модным акцентом.
С атласной юбкой: ультраромантика с долей драмы.
Не бойтесь экспериментировать: мягкие корсеты, корсеты-бюстье, модели с молниями, шнуровкой или на пуговицах — каждый из них раскрывает разную грань вас.
Какой корсет выбрать в этом сезоне
В 2025 году в тренде следующие варианты:
Мягкие тканевые модели: для повседневного образа;
Кожаные и виниловые: для дерзкого вечернего выхода;
С кружевом и прозрачными вставками: для игривого, романтичного настроения;
Минималистичные белые и чёрные: база, с которой легко комбинировать.
Корсет — это больше, чем одежда
Он больше не давит, а подчеркивает. Не сковывает, а раскрывает. Он говорит не о том, какой ты "должна быть", а какой ты хочешь быть.
"Корсет сегодня — это не про талию. Это про силу, индивидуальность и уверенность в себе", — говорят дизайнеры, и мы с ними полностью согласны.
Корсет больше не диктует правила — теперь он служит выражением личного стиля, силы и свободы каждой женщины.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.