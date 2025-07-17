Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас

Пока дизайнеры на подиуме экспериментировали с роскошью и драмой, настоящая мода, как обычно, вышла на улицы Парижа. В рамках Недели высокой моды 2025 года столица Франции вновь подтвердила свою репутацию главного модного законодателя. И на этот раз парижанки сделали ставку на простые, романтичные и женственные платья, вдохновленные 50-ми, 70-ми и минимализмом нового времени.
В отличие от подиумных преувеличений, уличная мода Парижа этим летом удивила своей доступностью и здравым смыслом. Среди главных тенденций:
Парижанки вспоминают элегантность эпохи Кристиана Диора:
Такие платья смотрятся благородно, но при этом не требуют многослойности или сложных украшений — вся сила в силуэте.
Крой с открытыми плечами и завязкой на шее стал главным фаворитом не только подиума, но и улиц:
Это идеальное платье для лета в городе и на курорте: женственное, открытое и с налётом 70-х.
Если ты не фанатка ретро, но любишь утонченную эстетику — в Париже и для тебя найдётся вдохновение:
Это новый минимализм: не серый и скучный, а утончённый и подчеркивающий индивидуальность.
Французский стиль снова оказался про простоту, которую хочется повторить. И в этом году он не про шоу и эпатаж, а про красоту, к которой хочется прикоснуться в обычной жизни.
Париж выбрал быть не вычурным, а настоящим. И это выглядит невероятно привлекательно.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.