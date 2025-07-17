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Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас

Платья в стиле 50-х стали главным трендом улиц Парижа летом 2025
2:57
Моя семья » Красота и стиль

Пока дизайнеры на подиуме экспериментировали с роскошью и драмой, настоящая мода, как обычно, вышла на улицы Парижа. В рамках Недели высокой моды 2025 года столица Франции вновь подтвердила свою репутацию главного модного законодателя. И на этот раз парижанки сделали ставку на простые, романтичные и женственные платья, вдохновленные 50-ми, 70-ми и минимализмом нового времени.

Девушка в платье в горошек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в платье в горошек

Париж говорит да платьям — и делает это без надрыва

В отличие от подиумных преувеличений, уличная мода Парижа этим летом удивила своей доступностью и здравым смыслом. Среди главных тенденций:

  • Платья как основа образа: 80% парижских луков были построены вокруг платья, без избыточных слоёв и сложных деталей.
  • Легкость и женственность: плиссированные юбки, струящиеся ткани, открытые плечи.
  • Сдержанная цветовая палитра: преобладали чёрный, белый и благородный коричневый.

Триумф ретро: 50-е снова в моде

Парижанки вспоминают элегантность эпохи Кристиана Диора:

  • Платья с поясом на талии: женственный силуэт "песочные часы" снова актуален.
  • Принт в горошек: особенно чёрно-белый, как отсылка к классике.
  • Умеренная длина: миди до середины икры снова доминирует на улицах.

Такие платья смотрятся благородно, но при этом не требуют многослойности или сложных украшений — вся сила в силуэте.

Халтер: главный крой лета

Крой с открытыми плечами и завязкой на шее стал главным фаворитом не только подиума, но и улиц:

  • Его уже носят Дакота Джонсон, звёзды Уимблдона и модницы с Марэ;
  • Платья-халтер чаще всего выполнены в макси-длине, с лёгкой тканью и открытой спиной;
  • В палитре — бежевый, белый, шоколадный, которые идеально смотрятся с загаром.

Это идеальное платье для лета в городе и на курорте: женственное, открытое и с налётом 70-х.

Минимализм без скуки

Если ты не фанатка ретро, но любишь утонченную эстетику — в Париже и для тебя найдётся вдохновение:

  • Однотонные миди-платья прямого кроя, как будто из COS или Massimo Dutti.
  • Платья-рубашки с акцентом на пояс.
  • Минимум украшений, максимум качества ткани.

Это новый минимализм: не серый и скучный, а утончённый и подчеркивающий индивидуальность.

Мода без перегрузки: главный посыл сезона

Французский стиль снова оказался про простоту, которую хочется повторить. И в этом году он не про шоу и эпатаж, а про красоту, к которой хочется прикоснуться в обычной жизни.

Париж выбрал быть не вычурным, а настоящим. И это выглядит невероятно привлекательно.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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