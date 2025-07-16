Прощай, Samba: какие кроссовки снова стали модными спустя 20 лет

Adidas меняет главный тренд сезона: вместо Samba — кроссовки Superstar

Мода на кроссовки всегда движется по спирали: то на пике минимализм и нейтральные цвета, то улицы заполняют винтажные силуэты и культовые модели. В последние годы королевой повседневной обуви была Adidas Samba - икона уличного стиля с тонкой подошвой и характерными замшевыми вставками. Но тренды снова меняются. Лето 2025 года принесло неожиданного фаворита — кроссовки, которые мы когда-то обожали, а потом забыли на полке.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ноги девушки в кроссовках

Возвращение из нулевых: обувь, которую вы уже носили

Если в 2000-х вы хотя бы немного интересовались модой, у вас наверняка была пара Adidas Superstar. Они вернулись — и на этот раз всерьёз.

Почему это важно

Модель с "ракушкой" на носке (shell toe) снова в центре внимания.

Их начали носить не только тинейджеры, но и стилисты, редакторы моды и инфлюенсеры.

Superstar подходят практически ко всему — от джинсов до строгих пальто.

Чем Superstar лучше Samba

Samba, конечно, остаётся стильной, но новые фавориты выигрывают по практичности и универсальности:

Более массивная подошва: актуальна в 2025 году и удобнее для долгих прогулок.

актуальна в 2025 году и удобнее для долгих прогулок. Лаконичный, но заметный дизайн: три полоски, контрастная отделка, вписываются и в классику, и в стритстайл.

три полоски, контрастная отделка, вписываются и в классику, и в стритстайл. Универсальность: их легко сочетать с брюками, юбками, платьями и даже костюмами.

их легко сочетать с брюками, юбками, платьями и даже костюмами. Комфорт: они мягче и лучше держат форму, особенно если носить целый день.

Почему именно сейчас

Samba, несмотря на культовый статус, успела надоесть. Мы видим её повсюду: от подиумов до масс-маркета. А когда вещь становится слишком популярной — ей на смену приходит альтернатива. И на этот раз ею стал силуэт, который в моде уже был, но вернулся с новыми акцентами.

Новый сезон диктует

Переход от узких силуэтов к более массивным и удобным.

Возвращение к 2000-м — стиль Y2K снова в тренде.

Рост популярности "архивных" моделей.

Какие бренды вдохновились Superstar

Не только Adidas делает ставку на эту модель. Свою интерпретацию культового силуэта уже выпустили:

Nike: с вариациями на тему классических баскетбольных кед.

с вариациями на тему классических баскетбольных кед. Puma: с ретро-моделями из 80-х.

с ретро-моделями из 80-х. Zara и H&M: предлагают бюджетные версии с визуально похожими элементами.

Как носить Superstar в 2025 году

Вот несколько стильных идей:

С миди-юбкой и кроп-топом: для прогулок по городу.

для прогулок по городу. Со строгими брюками и белой рубашкой: офисный кэжуал без каблуков.

офисный кэжуал без каблуков. С винтажным джинсовым комбинезоном: привет из 2005-го.

привет из 2005-го. С минималистичными платьями-футболками: для жаркого лета.

Почему стоит достать их с полки прямо сейчас

Вы сэкономите: скорее всего, они уже у вас есть.

Они актуальны, практичны и удобны.

Это возвращение не временное — модель уже отметилась в коллекциях сезона осень-зима.

Если вы когда-то их не покупали — самое время начать. А если пара до сих пор живёт в вашей обувной коробке — просто сдуйте с неё пыль и включите в свои образы.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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