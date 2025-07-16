Прощай, Samba: какие кроссовки снова стали модными спустя 20 лет

Мода на кроссовки всегда движется по спирали: то на пике минимализм и нейтральные цвета, то улицы заполняют винтажные силуэты и культовые модели. В последние годы королевой повседневной обуви была Adidas Samba - икона уличного стиля с тонкой подошвой и характерными замшевыми вставками. Но тренды снова меняются. Лето 2025 года принесло неожиданного фаворита — кроссовки, которые мы когда-то обожали, а потом забыли на полке.
Если в 2000-х вы хотя бы немного интересовались модой, у вас наверняка была пара Adidas Superstar. Они вернулись — и на этот раз всерьёз.
Samba, конечно, остаётся стильной, но новые фавориты выигрывают по практичности и универсальности:
Samba, несмотря на культовый статус, успела надоесть. Мы видим её повсюду: от подиумов до масс-маркета. А когда вещь становится слишком популярной — ей на смену приходит альтернатива. И на этот раз ею стал силуэт, который в моде уже был, но вернулся с новыми акцентами.
Не только Adidas делает ставку на эту модель. Свою интерпретацию культового силуэта уже выпустили:
Вот несколько стильных идей:
Если вы когда-то их не покупали — самое время начать. А если пара до сих пор живёт в вашей обувной коробке — просто сдуйте с неё пыль и включите в свои образы.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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