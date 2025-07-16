Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономист Костиков: рост ВВП и курс рубля помогли РФ укрепиться в топе экономик мира
Стойкий макияж для жаркой погоды: советы визажиста
Как безопасно обогнать колонну фур на двухполосной трассе — рекомендации водителям
PLOS: загрязнение воздуха в Индии связано с преждевременными родами
Картофель и уксус против сигаретных ожогов на мебели: эффективные методы
Россия снова в топ-4 экономик мира: Всемирный банк не изменил расклад
В Екатеринбурге откроется киберарена на 400 мест в конце лета 2025
Рецепт яичницы по-кабардински с варкой яиц в сметане за 10 минут
Эпидемиологи назвали лептоспироз главной инфекцией от городских крыс

Прощай, Samba: какие кроссовки снова стали модными спустя 20 лет

Adidas меняет главный тренд сезона: вместо Samba — кроссовки Superstar
Моя семья » Красота и стиль

Мода на кроссовки всегда движется по спирали: то на пике минимализм и нейтральные цвета, то улицы заполняют винтажные силуэты и культовые модели. В последние годы королевой повседневной обуви была Adidas Samba - икона уличного стиля с тонкой подошвой и характерными замшевыми вставками. Но тренды снова меняются. Лето 2025 года принесло неожиданного фаворита — кроссовки, которые мы когда-то обожали, а потом забыли на полке.

Ноги девушки в кроссовках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ноги девушки в кроссовках

Возвращение из нулевых: обувь, которую вы уже носили

Если в 2000-х вы хотя бы немного интересовались модой, у вас наверняка была пара Adidas Superstar. Они вернулись — и на этот раз всерьёз.

Почему это важно

  • Модель с "ракушкой" на носке (shell toe) снова в центре внимания.
  • Их начали носить не только тинейджеры, но и стилисты, редакторы моды и инфлюенсеры.
  • Superstar подходят практически ко всему — от джинсов до строгих пальто.

Чем Superstar лучше Samba

Samba, конечно, остаётся стильной, но новые фавориты выигрывают по практичности и универсальности:

  • Более массивная подошва: актуальна в 2025 году и удобнее для долгих прогулок.
  • Лаконичный, но заметный дизайн: три полоски, контрастная отделка, вписываются и в классику, и в стритстайл.
  • Универсальность: их легко сочетать с брюками, юбками, платьями и даже костюмами.
  • Комфорт: они мягче и лучше держат форму, особенно если носить целый день.

Почему именно сейчас

Samba, несмотря на культовый статус, успела надоесть. Мы видим её повсюду: от подиумов до масс-маркета. А когда вещь становится слишком популярной — ей на смену приходит альтернатива. И на этот раз ею стал силуэт, который в моде уже был, но вернулся с новыми акцентами.

Новый сезон диктует

  • Переход от узких силуэтов к более массивным и удобным.
  • Возвращение к 2000-м — стиль Y2K снова в тренде.
  • Рост популярности "архивных" моделей.

Какие бренды вдохновились Superstar

Не только Adidas делает ставку на эту модель. Свою интерпретацию культового силуэта уже выпустили:

  • Nike: с вариациями на тему классических баскетбольных кед.
  • Puma: с ретро-моделями из 80-х.
  • Zara и H&M: предлагают бюджетные версии с визуально похожими элементами.

Как носить Superstar в 2025 году

Вот несколько стильных идей:

  • С миди-юбкой и кроп-топом: для прогулок по городу.
  • Со строгими брюками и белой рубашкой: офисный кэжуал без каблуков.
  • С винтажным джинсовым комбинезоном: привет из 2005-го.
  • С минималистичными платьями-футболками: для жаркого лета.

Почему стоит достать их с полки прямо сейчас

  • Вы сэкономите: скорее всего, они уже у вас есть.
  • Они актуальны, практичны и удобны.
  • Это возвращение не временное — модель уже отметилась в коллекциях сезона осень-зима.

Если вы когда-то их не покупали — самое время начать. А если пара до сих пор живёт в вашей обувной коробке — просто сдуйте с неё пыль и включите в свои образы.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
Домашние животные
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак Аудио 
WP сообщил о планах Трампа ударить по Москве — ответ Кремля жёсткий
Мир. Новости мира
WP сообщил о планах Трампа ударить по Москве — ответ Кремля жёсткий Аудио 
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете
Домашние животные
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Последние материалы
Экономист Костиков: рост ВВП и курс рубля помогли РФ укрепиться в топе экономик мира
Стойкий макияж для жаркой погоды: советы визажиста
Как безопасно обогнать колонну фур на двухполосной трассе — рекомендации водителям
PLOS: загрязнение воздуха в Индии связано с преждевременными родами
Картофель и уксус против сигаретных ожогов на мебели: эффективные методы
Россия снова в топ-4 экономик мира: Всемирный банк не изменил расклад
В Екатеринбурге откроется киберарена на 400 мест в конце лета 2025
Рецепт яичницы по-кабардински с варкой яиц в сметане за 10 минут
Эпидемиологи назвали лептоспироз главной инфекцией от городских крыс
Садоводы поливают перец раствором мочевины и суперфосфата для богатого урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.