Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта часть Греции лучше, чем вы думаете: рай на берегу Ионического моря ждёт своего туриста
Зоологи Арктического института подтвердили прозрачность шерсти белого медведя
Агрономы советуют поливать огурцы йодом с молоком для богатого урожая
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода
Эксперты отмечают низкую эффективность наказания за нарушение правил тонировки
Трамп: Patriot за $40 млрд могут быть направлены Украине
Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 52 тыс. тонн
Козий сыр: альтернатива творогу с бонусом для здоровья
Долгожданный безвизовый отпуск: Мьянма продлила режим до 2026 года

Больше никакой сухости: голубой ретинол — находка для летнего ухода

Голубой ретинол — альтернатива обычному ретинолу без раздражения и шелушения
4:04
Моя семья » Красота и стиль

Ретинол — один из самых эффективных компонентов в антивозрастном уходе, но его не любят за побочные эффекты: сухость, шелушение, раздражение. Особенно это становится актуально летом, когда солнечные лучи усиливают чувствительность кожи. Но хорошая новость есть: ему на смену приходит голубой ретинол — мягкая альтернатива с тем же потенциалом, но без риска. Идеальный вариант для жары, отдыха и чувствительной кожи.

Бьюти-уход с голубым ретинолом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бьюти-уход с голубым ретинолом

Классический ретинол: друг не на все сезоны

Ретинол действительно работает — он разглаживает кожу, ускоряет её обновление, помогает при пигментации и морщинах. Но:

  • Он усиливает чувствительность к солнцу.
  • Может вызывать жжение, покраснение, шелушение.
  • Не подходит для дневного использования.
  • Требует "сопровождения" — кремов с SPF, плотных увлажнителей и восстановителей.

Поэтому летом большинство специалистов рекомендуют отказаться от него вовсе — чтобы не столкнуться с гиперпигментацией и раздражением. Но что делать, если бросать уход не хочется?

Что такое голубой ретинол и почему о нём говорят

Голубой ретинол (или blue retinol) — это экстракт редких сине-зелёных водорослей ланаблю, которые растут в чистейшем озере Кламат в США. Он относится к про-ретинолам — то есть к компонентам, которые работают как ретинол, но без агрессии.

Что делает его уникальным

  • Богатство витамина А, необходимого для обновления кожи.
  • Наличие аминокислот - поддерживают барьер кожи.
  • Антиоксиданты и витамины группы B - борются со свободными радикалами.
  • Липиды - сохраняют увлажнение и эластичность.

Преимущества голубого ретинола

В отличие от классического ретинола, голубой подходит даже новичкам. Вот почему он идеально вписывается в летнюю бьюти-рутину:

  • Не вызывает сухости, зуда и раздражения.
  • Можно использовать в дневное время (с обязательным SPF).
  • Бережно разглаживает кожу и уменьшает поры.
  • Подходит для чувствительной и сухой кожи.
  • Совместим с другими активами в уходе.

Чем голубой ретинол лучше обычного: простым списком

  • Происхождение: натуральный, на основе водорослей.
  • Мягкость действия: не вызывает шелушения.
  • Сезонность: подходит для использования летом.
  • Время применения: можно наносить утром.
  • Побочные эффекты: минимальные или отсутствуют.
  • Комфорт в уходе: не требует фазы "привыкания".
  • Эффективность: даёт накопительный, но стойкий результат.

Кому подойдёт голубой ретинол

Голубой ретинол — находка для:

  • Новичков, которые боятся агрессивных компонентов.
  • Обладательниц чувствительной или реактивной кожи.
  • Тех, кто живёт в южных регионах или собирается в отпуск.
  • Женщин 35+ с первыми признаками старения.
  • Тех, кто хочет эффективный, но мягкий уход без реабилитации.

Как вводить голубой ретинол в уход

Чтобы получить максимальный эффект, следуйте простым рекомендациям:

  • Очищай и увлажняй кожу перед нанесением;
  • Используй SPF 30+ даже при пасмурной погоде;
  • Не сочетай в один приём с кислотами или ретиноидами - пусть голубой ретинол работает сам;
  • Пробуй раз в 2 дня, затем можно перейти на ежедневное применение;
  • Наблюдай за кожей - мягкий эффект не значит, что можно пренебречь реакцией.

Мягко, эффективно и по-научному

Косметика с голубым ретинолом пока не так распространена, как классические средства с ретиноидами. Возможно, потому что эффект от неё проявляется не за одну ночь, а постепенно. Но именно в этом её плюс: она заботится, а не "заставляет" кожу меняться через раздражение. И если ты мечтала внедрить ретинол, но боялась — начать стоит именно с него.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В рецепте шарлотки используют 3 яблока кисло-сладкого зелёного сорта
Еда и рецепты
В рецепте шарлотки используют 3 яблока кисло-сладкого зелёного сорта Аудио 
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Авто
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке Аудио 
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Последние материалы
Голубой ретинол — альтернатива обычному ретинолу без раздражения и шелушения
Влияние магния и мелатонина на нервную систему и качество сна
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Агроному рекомендуют обрабатывать сливу инсектицидами 3-4 раза за сезон
Госдума приняла закон о выдаче ипотеки микрокредитными компаниями
Звёздные интриги: медленный танец Бузовой и Воробьёва шокировал зрителей
Турция с неожиданной стороны: дом в скале, не похожий ни на что
Фритюрница без масла: как правильно готовить, чтобы не навредить здоровью?
Средства с антистатическим эффектом продлевают чистоту в салоне авто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.