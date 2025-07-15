Как спасти любимый купальник: машинная стирка, которая меняет всё

Стирка купальников в стиральной машине: рекомендации производителей

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — это море, бассейн и солнце, но именно купальники страдают от отдыха больше всего. Хлор, соль, песок и солнечный свет день за днем разрушают ткань, делают цвета тусклыми и портят эластичность. Можно ли спасти любимый купальник и при этом не стирать его вручную каждый раз? Современные рекомендации говорят: машинная стирка возможна — если соблюдать правила.

Фото: commons.wikimedia.org by Pedro Ribeiro Simões from Lisboa, Portugal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка

Как стирать купальники в стиральной машине

Почти все современные купальники шьются из лайкры, нейлона или эластана. Эти волокна прекрасно держат форму, но очень чувствительны к агрессивной обработке. Обычная программа и горячая вода быстро испортят ткань, а неправильное средство забьёт структуру материала.

Оптимальный режим

Лучший выбор — деликатная программа ("ручная стирка", "шерсть" или "деликатные"). Эти циклы работают бережно, вращают барабан медленно и не тянут волокна. Идеальная температура воды — от 20 до 30°C. Лучше выбрать холодную стирку, чтобы сохранить сочные цвета и эластичность.

Моющие средства

Используйте только жидкие средства для цветного или деликатного белья. Порошки плохо растворяются и могут повредить ткань. Ополаскиватель тоже под запретом: он разрушает структуру синтетики и быстро лишает купальник плотности.

Когда без ручной стирки не обойтись

Есть случаи, когда машинная стирка точно не подойдёт. Это костюмы с пайетками, вышивкой, бусинами, металлическими элементами, а также винтажные или очень тонкие ткани. Ручная стирка рекомендована и после долгого купания в бассейне, где много хлора, и если вы носили купальник всего пару часов.

Как стирать новые купальники

Первую стирку лучше провести особо бережно. Обязательно прочитайте ярлычок: там есть вся необходимая информация от производителя. Чаще всего советуют первую стирку вручную или на самом деликатном режиме при низкой температуре — максимум 30°C.

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