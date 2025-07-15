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Пляж, солнце и коварный крем: как не стать заложником желтых разводов

Пятна от солнцезащитного крема на одежде: проверенные способы удаления
2:15
Моя семья » Красота и стиль

Желтоватые следы от солнцезащитного крема — головная боль для каждого, кто мечтает сохранить белые футболки и купальники в идеальном состоянии после дня на солнце. Почему крем оставляет пятна, и можно ли вернуть одежде прежнюю свежесть? Вот подробное руководство, чтобы пятна не портили ни настроение, ни гардероб.

Удаление пятен
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Удаление пятен

Почему солнцезащитный крем оставляет пятна

Причина — химические фильтры, особенно авобензон, которые взаимодействуют с минералами из воды и тканями. В результате появляются желтые и оранжевые ореолы, чаще всего заметные на белых и светлых вещах. Масла из крема дополнительно фиксируют пятно в волокнах, а жесткая или хлорированная вода из бассейна лишь усугубляет ситуацию.

Эффективные методы удаления пятен

1. Натуральные средства

Для деликатных и светлых тканей идеально подходят мягкие домашние средства:

  • Марсельское мыло: смочите пятно, потрите мылом до пены, оставьте на 10-15 минут. Прополощите в холодной воде, при необходимости повторите.
  • Пищевая сода: насыпьте на сухое пятно, подождите 30 минут, затем сметите порошок и стирайте как обычно.
  • Лимонный сок: капните на пятно на белой ткани, подержите на солнце 30 минут, затем постирайте.

2. Специализированные продукты

Для технических тканей, спортивных купальников и упрямых пятен подойдут:

  • Перкарбонат натрия: экологичный отбеливатель для белых вещей — замочите в растворе с тёплой водой на час.
  • Ферментные пятновыводители: разрушают масляные молекулы крема. Нанесите, подождите по инструкции и отправьте в стирку.
  • Экологический обезжириватель: хорош для свежих и жирных пятен — распылите, подождите и выстирайте вещь.

Предотвращаем пятна заранее

  • Надевайте одежду только после полного впитывания крема в кожу.
  • Стирайте вещи сразу после пляжа, чтобы не дать пятну "застыть".
  • Используйте режим быстрой стирки с температурой до 40°C и мягкими средствами.

Уточнения

Пятно — место или область, выделяющиеся по цвету от остальной поверхности, либо запачканное, измазанное чем-нибудь место. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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