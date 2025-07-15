Пляж, солнце и коварный крем: как не стать заложником желтых разводов

Желтоватые следы от солнцезащитного крема — головная боль для каждого, кто мечтает сохранить белые футболки и купальники в идеальном состоянии после дня на солнце. Почему крем оставляет пятна, и можно ли вернуть одежде прежнюю свежесть? Вот подробное руководство, чтобы пятна не портили ни настроение, ни гардероб.
Причина — химические фильтры, особенно авобензон, которые взаимодействуют с минералами из воды и тканями. В результате появляются желтые и оранжевые ореолы, чаще всего заметные на белых и светлых вещах. Масла из крема дополнительно фиксируют пятно в волокнах, а жесткая или хлорированная вода из бассейна лишь усугубляет ситуацию.
Для деликатных и светлых тканей идеально подходят мягкие домашние средства:
Для технических тканей, спортивных купальников и упрямых пятен подойдут:
Пятно — место или область, выделяющиеся по цвету от остальной поверхности, либо запачканное, измазанное чем-нибудь место.
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