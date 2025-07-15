Пять ловушек лета: защита, которую вы точно забываете

Как только солнце появляется на горизонте, кажется, что забота о коже превращается в новый ритуал. Но мало кто задумывается: ультрафиолет атакует не только на пляже, а каждый день — даже если вы просто стоите у окна или едете в машине.
Ультрафиолетовые лучи проникают глубоко в кожу, разрушая коллаген и эластин — именно из-за этого появляются морщины, кожа теряет упругость, возникают пигментные пятна и тусклый цвет лица. Даже если вы никогда не загораете до ожогов, процесс фотостарения идёт постоянно.
Многие забывают: защита нужна не только летом и не только на пляже. УФ-лучи проходят сквозь стекло, так что повреждения происходят и дома, и в транспорте. Поэтому уход за кожей — это не сезонная мера, а часть повседневной жизни.
В 2025 году солнцезащитные средства стали неотъемлемой частью не только ухода, но и макияжа. Современные формулы сочетают цвет, уход и защиту в одном продукте: BB-кремы, тонированные флюиды, легкие пудры и спреи, которые можно наносить поверх макияжа.
Не относитесь к солнцезащитному крему как к летней блажи. Постоянная защита от ультрафиолета — это профилактика не только преждевременного старения, но и серьезных кожных проблем. Пусть солнце приносит только радость — правильный уход поможет сохранить молодость и здоровье.
Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.
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