Пять ловушек лета: защита, которую вы точно забываете

Советы косметологов: солнцезащитный крем предотвращает старение кожи

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Как только солнце появляется на горизонте, кажется, что забота о коже превращается в новый ритуал. Но мало кто задумывается: ультрафиолет атакует не только на пляже, а каждый день — даже если вы просто стоите у окна или едете в машине.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина на солнце с сияющей кожей

Почему солнце так опасно для кожи

Ультрафиолетовые лучи проникают глубоко в кожу, разрушая коллаген и эластин — именно из-за этого появляются морщины, кожа теряет упругость, возникают пигментные пятна и тусклый цвет лица. Даже если вы никогда не загораете до ожогов, процесс фотостарения идёт постоянно.

Многие забывают: защита нужна не только летом и не только на пляже. УФ-лучи проходят сквозь стекло, так что повреждения происходят и дома, и в транспорте. Поэтому уход за кожей — это не сезонная мера, а часть повседневной жизни.

Простой алгоритм защиты

Используйте солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 — каждый день, даже если за окном облачно.

Следите за тем, чтобы крем защищал от двух видов лучей — UVA и UVB.

Обновляйте защиту каждые 2-3 часа, особенно если вы потеете или купаетесь.

Не забывайте про уши, шею, область декольте — эти зоны часто остаются открытыми и подвержены риску.

После солнца дайте коже восстановиться: используйте мягкие очищающие средства, увлажняющие маски с алоэ, гиалуроновой кислотой или пантенолом, избегайте агрессивного пилинга в течение нескольких дней.

Новое поколение средств

В 2025 году солнцезащитные средства стали неотъемлемой частью не только ухода, но и макияжа. Современные формулы сочетают цвет, уход и защиту в одном продукте: BB-кремы, тонированные флюиды, легкие пудры и спреи, которые можно наносить поверх макияжа.

Защита — вопрос здоровья

Не относитесь к солнцезащитному крему как к летней блажи. Постоянная защита от ультрафиолета — это профилактика не только преждевременного старения, но и серьезных кожных проблем. Пусть солнце приносит только радость — правильный уход поможет сохранить молодость и здоровье.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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