Грани объёма: 3 трендовые стрижки для вьющихся волос, которые изменят ваш образ

Волосы могут полностью изменить образ — достаточно одного визита к мастеру, чтобы настроение стало другим, а уверенность — выше. Но какую стрижку выбрать, если у вас вьющиеся волосы, а хочется не только стиль, но и легкость в уходе?
Для тех, кто устал от однообразия, подойдет bixie curl — идеальная находка для кудрявых и волнистых волос. Эта стрижка заканчивается на уровне подбородка, делая акцент на естественных завитках, придавая образу элегантность и немного дерзости.
"Bixie curl отлично смотрится на овальных, треугольных и вытянутых лицах — стрижка красиво обрамляет скулы и подчеркивает черты. Благодаря мягким слоям объем и динамика движений гарантированы", — говорит парикмахер.
Уход прост: маска для увлажнения раз в неделю, стайлинг-мусс для локонов, деликатное расчесывание пальцами или расческой с редкими зубьями на влажных волосах. Стричься для поддержания формы стоит раз в 6-8 недель.
Любите классику и не хотите слишком кардинальных перемен? Тогда прямой срез на плечах — ваш выбор. Эта длина подходит для всех форм лица, а слои или ровный срез помогут подчеркнуть текстуру ваших волос.
Тонкие волосы можно визуально сделать пышнее с помощью лёгких слоёв. Для укладки используйте крем для завивки или спрей с морской солью — получите модный эффект "пляжных" волн. Не забывайте про термозащиту и немного масла на кончики для блеска и легкости.
Стрижка шег вернулась в моду, особенно в кудрявом варианте. Неравномерные пряди и мягкая челка придают волосам дополнительный объем и выразительность. Подходит для овальных лиц, но если у вас выраженные черты или, например, лицо-груша, стоит выбирать более объёмные варианты, чтобы сбалансировать силуэт.
"Во многих случаях отлично подходят стрижки пикси, коса и длинные обрамляющие пряди. Прямая длинная стрижка или косая челка помогут смягчить углы лица и выделить скулы", — отмечает стилист.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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