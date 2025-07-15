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Грани объёма: 3 трендовые стрижки для вьющихся волос, которые изменят ваш образ

Лучшие стрижки для вьющихся волос: актуальные варианты 2025 года
2:29
Моя семья » Красота и стиль

Волосы могут полностью изменить образ — достаточно одного визита к мастеру, чтобы настроение стало другим, а уверенность — выше. Но какую стрижку выбрать, если у вас вьющиеся волосы, а хочется не только стиль, но и легкость в уходе?

Женщина с локонами на солнце
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с локонами на солнце

3 лучших стрижки для вьющихся волос

1. Бикси керл — свобода локонов

Для тех, кто устал от однообразия, подойдет bixie curl — идеальная находка для кудрявых и волнистых волос. Эта стрижка заканчивается на уровне подбородка, делая акцент на естественных завитках, придавая образу элегантность и немного дерзости.

"Bixie curl отлично смотрится на овальных, треугольных и вытянутых лицах — стрижка красиво обрамляет скулы и подчеркивает черты. Благодаря мягким слоям объем и динамика движений гарантированы", — говорит парикмахер.

Уход прост: маска для увлажнения раз в неделю, стайлинг-мусс для локонов, деликатное расчесывание пальцами или расческой с редкими зубьями на влажных волосах. Стричься для поддержания формы стоит раз в 6-8 недель.

2. До плеч — универсальная классика

Любите классику и не хотите слишком кардинальных перемен? Тогда прямой срез на плечах — ваш выбор. Эта длина подходит для всех форм лица, а слои или ровный срез помогут подчеркнуть текстуру ваших волос.

Тонкие волосы можно визуально сделать пышнее с помощью лёгких слоёв. Для укладки используйте крем для завивки или спрей с морской солью — получите модный эффект "пляжных" волн. Не забывайте про термозащиту и немного масла на кончики для блеска и легкости.

3. Шег — асимметрия и движение

Стрижка шег вернулась в моду, особенно в кудрявом варианте. Неравномерные пряди и мягкая челка придают волосам дополнительный объем и выразительность. Подходит для овальных лиц, но если у вас выраженные черты или, например, лицо-груша, стоит выбирать более объёмные варианты, чтобы сбалансировать силуэт.

"Во многих случаях отлично подходят стрижки пикси, коса и длинные обрамляющие пряди. Прямая длинная стрижка или косая челка помогут смягчить углы лица и выделить скулы", — отмечает стилист.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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