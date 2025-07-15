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Взрыв цвета: губная помада, способная изменить ваш образ

Топ актуальных оттенков губной помады: обзор цветовых трендов
1:48
Моя семья » Красота и стиль

Бордовый цвет — нестареющая классика, особенно осенью. Он делает губы выразительными и добавляет нотку роскоши даже самому лаконичному макияжу. Бордовая помада отлично сочетается с натуральными тенями и лёгкой коррекцией лица, создавая элегантный и глубокий образ.

Губные помады
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губные помады

Теплые нотки 90-х: шоколадные и кофейные оттенки

Возвращение к моде 90-х невозможно представить без шоколадных и карамельных оттенков губ. Они идут почти всем и делают макияж уютным и актуальным, придавая образу ретро-шик. Такой цвет хорошо сочетается с бронзовыми и бежевыми тенями, подчеркивая индивидуальность.

Натуральность и свежесть: персиковый нюд

Для тех, кто выбирает естественность и мягкие акценты, идеальным станет нюдовый персиковый. Этот оттенок делает губы свежими, а лицо — отдохнувшим. Легкий румянец и натуральная тушь завершат деликатный повседневный макияж.

Летний взрыв: коралл и яркая фуксия

С приходом теплого сезона не стоит забывать о насыщенных коралловых и фуксиевых оттенках. Они моментально делают образ заметным, а улыбку — сияющей. Эти цвета подходят для вечеринок, свиданий и летних прогулок.

Универсальные правила сочетания

  • К тёмным губам выбирайте минимализм в макияже глаз.
  • Яркие оттенки требуют идеального тона лица.
  • Натуральные цвета хороши для любого времени суток.

Новый сезон — отличная возможность попробовать необычные оттенки и расширить свою косметичку, ведь грамотно подобранная помада способна стать вашим главным модным аксессуаром.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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