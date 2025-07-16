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После 50 один шампунь уже не справляется: зачем нужен второй — и какой именно

Почему после 50 лет нужно использовать увлажняющий и протеиновый шампунь
3:54
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом волосы меняются не меньше, чем кожа. После 50 лет многие женщины замечают: привычные средства больше не работают, локоны становятся суше, тоньше и хуже укладываются. Причина — гормональные перестройки и снижение активности волосяных фолликулов. Чтобы сохранить силу и блеск волос, одного средства уже мало — нужен дуэт: увлажняющий и протеиновый шампуни.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Что происходит с волосами после 50

Гормональные изменения влияют на все системы организма, и волосы — одни из первых, кто "реагирует". Волосопад, ломкость, сухость, изменение текстуры — не редкость в этот период. Волосы становятся более пористыми, хуже удерживают влагу, а фолликулы получают меньше питания изнутри.

Звёздный стилист Коди Ренегар подчёркивает:

"Основная проблема — это сухость и ослабленное питание. Нужна поддержка снаружи, начиная с шампуня".

Но просто взять "более питательное" средство недостаточно. Нужна грамотная система ухода.

Почему одного шампуня больше не хватает

Увлажняющий шампунь — это хорошее начало. Он помогает смягчить волосы, сделать их более послушными, уменьшить ломкость. Но он не решает другую возрастную проблему — потерю белковых структур.

С возрастом в волосах снижается содержание кератина, коллагена и эластина — тех самых "строительных кирпичиков", которые отвечают за плотность, гладкость и упругость. Поэтому одними увлажняющими компонентами не обойтись — им нужен партнёр.

Идеальный сценарий — чередование двух шампуней

  • Увлажняющий - напитывает влагой, борется с сухостью.
  • Протеиновый - укрепляет структуру, "заполняет" пористость и предотвращает дальнейшее истончение.

Что такое протеиновый шампунь и как его распознать

Протеиновыми называют шампуни, в составе которых есть:

  • Кератин.
  • Коллаген.
  • Эластин.
  • Молочные или шелковые протеины.
  • Белки пшеницы.
  • Экстракт солодки.

Часто такие шампуни продаются под названиями "уплотняющие", "восстанавливающие" или "белковые". Они не только моют, но и мягко "латапируют" структуру волоса — особенно если использовать их регулярно.

Важно: не стоит использовать протеиновый шампунь каждый день. Чередование — ключ к балансу. Например, увлажняющий — на одно мытье, протеиновый — на следующее. Такой ритм предотвращает как сухость, так и перегрузку белками.

Как выбрать правильную пару

Увлажняющий шампунь должен содержать:

  • Глицерин.
  • Гиалуроновую кислоту.
  • Алоэ вера.
  • Пантенол.
  • Масла (например, арганы или жожоба).

Он смягчает волосы, делает их эластичными, уменьшает спутывание.

Протеиновый шампунь — ищите с

  • Кератином.
  • Аминокислотами.
  • Гидролизованными белками.

Он не даёт волосам "рассыпаться", помогает справиться с возрастной ломкостью и возвращает плотность.

Уход — это не только шампунь

Даже два идеальных шампуня не дадут нужного эффекта без комплексного ухода. Не забывайте:

  • Наносить кондиционер после каждого мытья.
  • Использовать несмываемые средства с UV-фильтрами.
  • Делать раз в неделю питательные маски.
  • Сушить волосы без перегрева.
  • Подбирать расчёску с мягкими зубчиками, особенно для тонких волос.

А главное — не относиться к возрастным изменениям как к проблеме. Волосы меняются — но это не повод от них отказываться. Это повод пересмотреть рутину.

Уточнения

Шампу́нь - гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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