После 50 один шампунь уже не справляется: зачем нужен второй — и какой именно

С возрастом волосы меняются не меньше, чем кожа. После 50 лет многие женщины замечают: привычные средства больше не работают, локоны становятся суше, тоньше и хуже укладываются. Причина — гормональные перестройки и снижение активности волосяных фолликулов. Чтобы сохранить силу и блеск волос, одного средства уже мало — нужен дуэт: увлажняющий и протеиновый шампуни.
Гормональные изменения влияют на все системы организма, и волосы — одни из первых, кто "реагирует". Волосопад, ломкость, сухость, изменение текстуры — не редкость в этот период. Волосы становятся более пористыми, хуже удерживают влагу, а фолликулы получают меньше питания изнутри.
Звёздный стилист Коди Ренегар подчёркивает:
"Основная проблема — это сухость и ослабленное питание. Нужна поддержка снаружи, начиная с шампуня".
Но просто взять "более питательное" средство недостаточно. Нужна грамотная система ухода.
Увлажняющий шампунь — это хорошее начало. Он помогает смягчить волосы, сделать их более послушными, уменьшить ломкость. Но он не решает другую возрастную проблему — потерю белковых структур.
С возрастом в волосах снижается содержание кератина, коллагена и эластина — тех самых "строительных кирпичиков", которые отвечают за плотность, гладкость и упругость. Поэтому одними увлажняющими компонентами не обойтись — им нужен партнёр.
Протеиновыми называют шампуни, в составе которых есть:
Часто такие шампуни продаются под названиями "уплотняющие", "восстанавливающие" или "белковые". Они не только моют, но и мягко "латапируют" структуру волоса — особенно если использовать их регулярно.
Важно: не стоит использовать протеиновый шампунь каждый день. Чередование — ключ к балансу. Например, увлажняющий — на одно мытье, протеиновый — на следующее. Такой ритм предотвращает как сухость, так и перегрузку белками.
Он смягчает волосы, делает их эластичными, уменьшает спутывание.
Он не даёт волосам "рассыпаться", помогает справиться с возрастной ломкостью и возвращает плотность.
Даже два идеальных шампуня не дадут нужного эффекта без комплексного ухода. Не забывайте:
А главное — не относиться к возрастным изменениям как к проблеме. Волосы меняются — но это не повод от них отказываться. Это повод пересмотреть рутину.
Шампу́нь - гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.
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