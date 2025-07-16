Волосы цвета власти: женщины с этим оттенком чаще становятся топ-менеджерами

Исследование: блондинки чаще занимают руководящие должности

4:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие десятилетия блондинок представляют легкомысленными, наивными и очаровательными — героями комедий и анекдотов. Но в реальности все обстоит куда интереснее. Исследования показывают: женщины со светлыми волосами не просто симпатичны и коммуникабельны — они неожиданно часто занимают ключевые посты в бизнесе, политике и академической среде. Так, может, блонд — это новая форма власти?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщины с разным цветом волос

От анекдота к аналитике: блондинки против стереотипов

В основе общественного восприятия блондинок долгое время лежал образ "девушки в розовом" — милой, обаятельной, но не слишком серьёзной. Однако на смену поверхностным клише приходит новая статистика. Исследование профессоров Дженнифер Бердаль и Натальи Алонсо из Школы бизнеса показало: светловолосые женщины нередко достигают вершин в карьере.

"На одной из конференций Гарвардской школы бизнеса я заметила: большинство выступающих женщин были блондинками", — отметила профессор Бердаль в блоге.

Это наблюдение подтолкнуло исследовательницу к более глубокому анализу. Результат — цифры, которые сложно игнорировать.

Статистика, которую не ждали: блонд как карьерный актив

Согласно исследованию 2016 года, среди женщин-руководителей компаний S&P 500 почти половина оказались блондинками. А в верхней палате американского Конгресса 35% женщин-сенаторов также имели светлые волосы. Это при том, что натуральных блондинок в мире — не более 2%.

Интересно, что такой эффект практически не работает на мужчин: только 2% мужчин-блондинов занимают руководящие посты. Значит, фактор восприятия играет ключевую роль именно в женской карьерной траектории.

Почему блондинки вызывают доверие

Возможно, дело в том, что светлые волосы традиционно ассоциируются с мягкостью, дружелюбием и доступностью — особенно в культурах, где блонд считается эстетическим эталоном. Такой внешний образ делает женщину в глазах окружающих менее "опасной" или "агрессивной" — и, как ни парадоксально, облегчает путь к лидерству.

Бердаль подчёркивает: женщины, соответствующие общественным представлениям о "женственности", чаще продвигаются вверх по карьерной лестнице. Даже если внешние признаки никак не коррелируют с компетентностью, они играют свою роль в том, как воспринимается женщина-лидер.

Натуральные и окрашенные — не суть важно

Согласно наблюдениям, и натуральные, и окрашенные блондинки одинаково успешно занимают топовые должности. Классические примеры: Сандра Дэй О'Коннор — первая женщина-судья Верховного суда США, и Хиллари Клинтон — первая женщина-кандидат в президенты. Обе — светловолосые.

Влияние цвета волос на карьеру, конечно, не абсолютное. Но визуальные сигналы — один из факторов, который может сработать в условиях конкурентной среды, где внешнее впечатление дополняет профессиональные качества.

Надо ли бежать в салон

Как к этому относиться — вопрос личный. Один вариант — использовать наблюдение как дополнительный инструмент: перекраситься в блонд, если хочется перемен и уверенности. Другой — игнорировать и строить карьеру вопреки визуальным стереотипам, как это сделала, например, Татьяна Бакальчук — одна из самых влиятельных бизнесвумен России с тёмными волосами.

Главное, что демонстрирует исследование — внешность действительно влияет на восприятие, особенно в условиях публичной или корпоративной среды. Но это не значит, что она важнее содержания. Лидерские качества, умение принимать решения, харизма и эмпатия — вот что делает женщину успешной. Блонд же может быть лишь бонусом, а не гарантией.

Уточнения

Цвет волос определяется содержанием в них двух пигментов — эумеланина и феомеланина.



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