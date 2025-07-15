Раньше только на пляж, теперь — на Неделю моды: бейсболка снова в тренде

Как носить бейсболку летом 2025: примеры образов от звёзд

4:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Казалось бы, что может быть проще бейсболки? Но именно она сегодня возглавляет модные чарты. От скандинавского шика Эльзы Хоск до преппи-луков Кендалл Дженнер - кепка больше не про спорт и пикник, а про стиль, характер и уверенность. В этом сезоне мы носим её с платьями, платками и даже лодочками.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в кепке и платье

Иконы в кепке: как звезды задали тон

Началось всё с Кендалл Дженнер, которая вывела бейсболку в свет, надев классическую модель Ralph Lauren с тёмно-синим джемпером, лоферами и длинными носками. Получился стильный микс колледжной эстетики и нью-йоркского минимализма. Подхватила волну Эльза Хоск: всё скандинавское лето она щеголяет в розовой кепке в духе Барби — и доказывает, что защита от солнца может быть ультрамодной.

А как же панама Chanel Киры Найтли? Она прекрасна. Но на пьедестале этого лета — именно кепка.

Как носить кепку летом 2025: три главных правила

Не бойтесь смешивать стили

Если вы надеваете бейсболку исключительно с худи и кроссовками — это прошлый сезон. Сегодня кепка создаёт модный контраст. Попробуйте:

Свободное льняное платье + кепка Ralph Lauren.

Макси-юбка в стиле бохо + глубокая однотонная кепка.

Строгий пиджак + светлая кепка с лаконичной надписью.

Бейсболка — как аксессуар с характером: она "работает" именно тогда, когда вступает в диалог с неожиданными элементами образа.

Город — её новая территория

Забудьте времена, когда кепка была аксессуаром исключительно для пляжа или пробежки. Классическая модель без спортивного лоска прекрасно сочетается с:

Брючными костюмами (вспомним стиль Кэролин Бессетт-Кеннеди).

Лодочками и платьями-футлярами (принцесса Диана это носила до того, как это стало мейнстримом).

это носила до того, как это стало мейнстримом). Тренчами, мюлями и аккуратными шопперами.

Добавьте платок — и образ заиграет

Хейли Бибер и Тимоти Шаламе уже попробовали эту стилизацию: шелковый платок под кепку. Это неожиданно женственно и визуально усложняет образ. Особенно эффектно смотрится, если платок перекликается с цветом платья или юбки.

Идея для вдохновения: белое платье-комбинация, розовая кепка и платок в тон на шее — образ готов для обложки.

Что выбрать: надпись, однотон или Ralph Lauren

Надписи: лаконичные слоганы или мини-логотипы добавят образу настроения. Главное — избегать ярких, крупно набранных фраз в духе фастфуда. Лучше — винтажные университетские шрифты, названия городов или брендов-ретро.

лаконичные слоганы или мини-логотипы добавят образу настроения. Главное — избегать ярких, крупно набранных фраз в духе фастфуда. Лучше — винтажные университетские шрифты, названия городов или брендов-ретро. Однотонные: универсальный вариант, который можно носить с чем угодно. Особенно актуальны белый, серый, нежно-синий, карамель и фисташковый.

универсальный вариант, который можно носить с чем угодно. Особенно актуальны белый, серый, нежно-синий, карамель и фисташковый. Ralph Lauren: модель, ставшая культовой этим летом. Минимализм, лаконичное лого, идеальный козырёк. Можно носить каждый день, и каждый раз она будет смотреться по-разному.

Где искать актуальные модели

Этим летом бейсболки можно найти в коллекциях:

Befree: лёгкие, молодёжные с принтами.

лёгкие, молодёжные с принтами. LIME: минималистичные и в трендовых оттенках.

минималистичные и в трендовых оттенках. 12 Storeez: базовые в духе сканди-стиля.

базовые в духе сканди-стиля. Mango: классика в городском ключе.

классика в городском ключе. Ultima: для тех, кто хочет немного цвета и фантазии.

Бейсболка — не только про моду, но и про заботу

Кепка — не просто декоративный элемент. Это и защита от солнца, и укрощение непослушных волос в ветреный день, и, в конце концов, удобный способ выразить себя без слов. Она не требует идеальной укладки, подходит под любой стиль и моментально делает образ собранным.

Выбор кепки — это не прихоть, а стильная привычка, которая работает за вас.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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