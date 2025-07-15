Раньше только на пляж, теперь — на Неделю моды: бейсболка снова в тренде

Казалось бы, что может быть проще бейсболки? Но именно она сегодня возглавляет модные чарты. От скандинавского шика Эльзы Хоск до преппи-луков Кендалл Дженнер - кепка больше не про спорт и пикник, а про стиль, характер и уверенность. В этом сезоне мы носим её с платьями, платками и даже лодочками.
Началось всё с Кендалл Дженнер, которая вывела бейсболку в свет, надев классическую модель Ralph Lauren с тёмно-синим джемпером, лоферами и длинными носками. Получился стильный микс колледжной эстетики и нью-йоркского минимализма. Подхватила волну Эльза Хоск: всё скандинавское лето она щеголяет в розовой кепке в духе Барби — и доказывает, что защита от солнца может быть ультрамодной.
А как же панама Chanel Киры Найтли? Она прекрасна. Но на пьедестале этого лета — именно кепка.
Если вы надеваете бейсболку исключительно с худи и кроссовками — это прошлый сезон. Сегодня кепка создаёт модный контраст. Попробуйте:
Бейсболка — как аксессуар с характером: она "работает" именно тогда, когда вступает в диалог с неожиданными элементами образа.
Забудьте времена, когда кепка была аксессуаром исключительно для пляжа или пробежки. Классическая модель без спортивного лоска прекрасно сочетается с:
Хейли Бибер и Тимоти Шаламе уже попробовали эту стилизацию: шелковый платок под кепку. Это неожиданно женственно и визуально усложняет образ. Особенно эффектно смотрится, если платок перекликается с цветом платья или юбки.
Этим летом бейсболки можно найти в коллекциях:
Кепка — не просто декоративный элемент. Это и защита от солнца, и укрощение непослушных волос в ветреный день, и, в конце концов, удобный способ выразить себя без слов. Она не требует идеальной укладки, подходит под любой стиль и моментально делает образ собранным.
Выбор кепки — это не прихоть, а стильная привычка, которая работает за вас.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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