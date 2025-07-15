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Крем, тушь, скраб — и прямая дорога к проблемам: что срочно выбросить из ванной

Исследователи назвали косметику, представляющую угрозу для кожи и глаз
5:50
Моя семья » Красота и стиль

Полки в ванной часто становятся складом косметических "находок", "на всякий случай" и "почти неиспользуемых". Но между баночками и тюбиками могут скрываться настоящие угрозы для кожи и здоровья. Многие продукты, которыми вы продолжаете пользоваться из привычки, по факту давно утратили безопасность, эффективность — или никогда их и не имели. Вот список средств, от которых стоит избавиться без сожаления.

Грязные и потёртые баночки с косметикой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грязные и потёртые баночки с косметикой

Просроченная косметика — рассадник бактерий

Даже если крем или тушь выглядят "нормально", внутри может скрываться микробиологическая катастрофа. Исследования Aston University показали: в 90% использованных косметических средств обнаруживаются опасные бактерии — от кишечной палочки до золотистого стафилококка. Особенно активно они размножаются в кремах и гелях, где есть вода.

  • Если вы продолжаете пользоваться косметикой старше 6-12 месяцев с момента открытия — вы буквально наносите на лицо потенциальную инфекцию.

Старая тушь и карандаши для глаз — угроза зрению

Тушь — один из самых небезопасных "долгожителей" на полке. Уже через 4 недели с момента открытия в ней начинают размножаться микробы. Через 3 месяца — каждый третий образец содержит патогены, включая устойчивые к антибиотикам.

  • Карандаши не менее опасны: каждый контакт с кожей переносит бактерии обратно в грифель. Если не затачивать их регулярно — вы переносите микрофлору прямиком в глаза.

Бьюти-гаджеты без дезинфекции — источник воспалений

Роллеры, спонжи, ультразвуковые щётки, массажёры — идеальная среда для бактерий. Особенно если они мокрые, не очищаются и хранятся во влажной ванной.

  • Согласно исследованию, 93% спонжей при отсутствии регулярной дезинфекции содержали патогенные бактерии. Использование такого аксессуара превращает уход в фактор риска.

Грубые скрабы с абразивом — враги кожи

Скрабы с косточками абрикоса, солью, сахаром или кофе могут показаться эффективными, но на деле — царапают кожу, нарушают защитный барьер, провоцируют покраснение и воспаления.

  • Вместо скрабов выбирайте химические эксфолианты — они работают мягко, не повреждая эпидермис.

Просроченные SPF — обман, а не защита

Ультрафиолетовые фильтры нестабильны. Через 12 месяцев после вскрытия они разрушаются и теряют эффективность. Более того, некоторые становятся фототоксичными и могут вызывать пигментацию или ожоги.

  • Если солнцезащитный крем открыт более года — он не защищает, а вводит в заблуждение.

Ретинол, кислоты и витамин С без защиты — уже не работают

Активные ингредиенты разрушаются при контакте с воздухом, светом и теплом. Особенно это касается ретиноидов, AHA и витамина C.

  • Открытый флакон, хранящийся в ванной — это почти гарантированная потеря эффективности и высокий риск раздражения. Такие средства требуют темной упаковки, герметичности и прохлады.

Натуральная косметика с домашней формулой — не всегда безопасна

Кремы "ручной работы", масляные смеси и лосьоны без консервантов быстро портятся. Отсутствие стабилизаторов — путь к грибкам и бактериям. А растительные экстракты, вроде цитрусовых масел или лаванды, при неправильном применении вызывают фоточувствительность и аллергию.

  • Натуральное — не значит безопасное. Особенно если неизвестен состав и отсутствует сертификация.

Косметика с формальдегид-донорами — потенциальный канцероген

Ингредиенты вроде DMDM Hydantoin или Quaternium-15 — это вещества, выделяющие формальдегид. Он признан канцерогеном и может вызывать дерматиты, аллергию и хроническое раздражение кожи.

  • В Европе такие соединения ограничены, но в некоторых бюджетных средствах до сих пор встречаются. Проверяйте составы — и выбрасывайте такие продукты без сомнений.

Глиняные и альгинатные маски на потом — уже бесполезны

Сухие маски в открытых пакетах быстро теряют активность. А при повторном увлажнении могут стать источником микробного заражения. Кроме того, пересушенные маски вытягивают влагу из кожи, вызывая обезвоживание и раздражение.

  • Если маска пролежала открытой более 2-3 месяцев — её эффективность стремится к нулю, а вред вполне реален.

Средства с экзотическими компонентами — больше риска, чем пользы

Муцин улитки, змеиный яд, экстракты плаценты, лошадиный жир — звучит ярко, но научная база у многих из этих ингредиентов весьма слабая. А вот риск аллергии или раздражения — вполне конкретен.

  • Косметика с экзотикой без клинических доказательств и сертификации — скорее лотерея, чем уход.

Выбросить без жалости

  • Продукты с истёкшим сроком.
  • Открытые более года SPF.
  • Тушь старше 3 месяцев.
  • Грубые скрабы.
  • Сыворотки с нестабильным витамином C.
  • Косметику с формальдегидом.
  • Домашние кремы без консервантов.
  • Старые глиняные маски.
  • Неочищаемые бьюти-гаджеты.
  • Модные азиатские средства без сертификатов.

Косметика должна лечить, а не вредить. Иногда лучшая забота — это вовремя нажатая кнопка "удалить".

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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