Жир тает без усилий: новый подход в питании работает даже без подсчёта калорий

Мечта сбросить вес без мучительного подсчета калорий, постоянного чувства вины и ощущения голода кажется утопией. Но в последние годы наука подкинула неожиданное решение: дело не только в количестве еды, а в её составе. В частности — в содержании одной малозаметной, но влиятельной аминокислоты: цистеина.
Цистеин — аминокислота, которая участвует в синтезе белков, антиоксидантов и помогает организму справляться с токсинами. Казалось бы, полезная штука. Но как оказалось, её избыток может тормозить процесс жиросжигания.
Результаты исследований в области нутригеномики и метаболизма показали: сокращение цистеина в рационе (а также его "родственника" метионина) способно активировать липолиз — процесс, при котором организм начинает активно расходовать жировые запасы. И всё это — без жесткого ограничения калорий.
В клиниках Европы и США диеты с пониженным содержанием серосодержащих аминокислот уже применяются при инсулинорезистентности и метаболическом синдроме. По эффективности они сравнимы с кето, но без неприятных последствий вроде головной боли, дефицита углеводов и отказа от фруктов.
Снижение потребления цистеина запускает в теле каскад полезных реакций:
Некоторые учёные также связывают ограничение цистеина с замедлением процессов старения. В экспериментах мыши на такой диете жили дольше и сохраняли активность.
Чтобы снизить уровень цистеина, нужно на время отказаться от следующих продуктов:
Важно: даже без мяса и яиц вы не рискуете остаться без белка. Главное — комбинировать разные источники: бобовые + злаки обеспечивают полноценный аминокислотный профиль.
Добавьте приправ, капельку оливкового масла, немного авокадо — и вы точно не будете чувствовать себя "на диете".
Как и любой подход, диета с ограничением цистеина имеет свои нюансы:
Для старта достаточно одной недели эксперимента. Исключите мясо и яйца, добавьте больше бобовых, каш и овощей. Параллельно — заведите дневник самочувствия. Уже через несколько дней исчезнут отёки, улучшится настроение, стабилизируется аппетит.
Не забывайте пить воду и двигаться — диета сама по себе работает, но тело требует тонуса. Всё должно происходить мягко и с заботой, а не через "надо" и насилие над собой.
Он не требует силы воли. Здесь нет подсчёта калорий, нет запретов на любимые фрукты, нет срывов и чувства вины. Женщины отмечают, что вес уходит плавно, без истощения, стабилизируется цикл, улучшается кожа и снижается тяга к сладкому.
Диета с пониженным цистеином — это не очередная модная идея из Instagram, а стратегия, подкреплённая биохимией. Вы перестаёте воевать с телом и начинаете с ним сотрудничать.
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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