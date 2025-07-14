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SPF против города: ультрафиолет и выхлопные газы в борьбе за вашу кожу

Солнцезащитные кремы нового поколения: особенности формул 2025 года
2:34
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Можно ли представить себе современный уход за кожей без санскрина? В 2025 году солнцезащитные средства стали настоящим бьюти-базисом и работают на порядок эффективнее, чем несколько лет назад.

Девушка использует SPF-крем
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка использует SPF-крем

Почему обычного крема уже недостаточно

Санскрины давно вышли за пределы пляжной косметички — теперь это постоянный спутник городских жителей, который защищает кожу не только от ожогов, но и от морщин, пигментации, стресса и фотостарения. Эксперты подчеркивают:

"Сегодняшний SPF — это полноценная профилактика старения, которую важно использовать каждый день, а не только на отдыхе".

Солнце и город: двойная угроза

Кожа сталкивается не только с UVB-лучами, из-за которых появляется покраснение, но и с UVA, которые проникают глубже и запускают процессы старения. Добавьте к этому инфракрасные волны и загрязнение воздуха — и получится идеальный шторм для вашей кожи, который специалисты называют "урбанистическим старением".

Новое поколение SPF: больше, чем защита

Один флакон санскрина теперь может заменить сразу несколько средств. Современные формулы сочетают в себе SPF, увлажняющие компоненты и антиоксиданты (витамины C и E, ниацинамид, ресвератрол, коэнзим Q10, экстракты зеленого чая и другие), которые помогают бороться с оксидативным стрессом. Даже самая мощная SPF-защита не может на 100% остановить воздействие солнца, но благодаря антиоксидантам повреждения кожи можно существенно снизить.

Как выбрать солнцезащитный фильтр

В формулах используются физические (минеральные) и химические (органические) фильтры. Физические отражают лучи и подходят даже аллергикам, но требуют регулярного обновления. Химические поглощают ультрафиолет и отличаются фотостабильностью — держатся до 8 часов. Больше не нужно носить с собой несколько тюбиков — производители часто комбинируют оба типа фильтров, чтобы дать коже максимальную защиту.

Форматы для любой задачи

Современные санскрины — это не только классический крем. Эссенции и флюиды невесомые, идеально ложатся под макияж и подойдут для жирной кожи. Стики удобны в городе — их легко наносить поверх макияжа или локально на зоны пигментации. Теперь защита стала действительно комфортной.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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