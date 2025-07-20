Стойкость макияжа в жару: как пудра поможет справиться с сиянием

Санскрин — мастхэв в любое время года, но особенно летом. Он защищает кожу от фотостарения, пигментации и вредного ультрафиолета. Но, увы, почти каждый SPF-крем оставляет после себя неприятный блеск. А значит, макияж, особенно в жару, начинает "плыть" ещё до обеда.
Хочешь идеальный матовый финиш и стойкость, но не готова жертвовать защитой? Тогда этот приём точно для тебя.
Даже самые современные солнцезащитные средства имеют жирную или силиконистую текстуру. Для сухой кожи это не беда, но если у тебя комбинированная или жирная кожа — лоб, нос и подбородок начинают сиять не так, как хотелось бы.
Бросать SPF из-за макияжа — плохая идея. Но и отказаться от тонального крема в жару готова не каждая. Тем более — перед встречей, свиданием или съёмкой.
Визажисты знают, как обойти этот "конфликт текстур". Вот простой порядок действий:
Нанеси санскрин и дай ему впитаться — примерно 5 минут.
Лёгкий слой пудры - не переборщи! Достаточно чуть припудрить проблемные зоны.
Выжди ещё пару минут, чтобы база "села".
Наноси тональный крем аккуратными похлопывающими движениями, не растирая.
Пудра создаёт матовый барьер между SPF и тональным, благодаря чему основа ложится ровнее и держится дольше.
И ещё один финальный штрих: закрепи макияж пудрой повторно, особенно в Т-зоне. Так жирный блеск не появится даже в самую жаркую погоду.
у тебя жирная или комбинированная кожа;
ты используешь плотный SPF (50+ или водостойкий);
предстоит важное мероприятие, и нужно, чтобы макияж выглядел свежо несколько часов подряд.
Этот простой шаг легко встроить в утреннюю рутину, а результат — макияж, который остаётся на месте и не блестит.
Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.
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