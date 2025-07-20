Стойкость макияжа в жару: как пудра поможет справиться с сиянием

Как создать матовый финиш: сочетание санскрина и тонального крема для лета

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Санскрин — мастхэв в любое время года, но особенно летом. Он защищает кожу от фотостарения, пигментации и вредного ультрафиолета. Но, увы, почти каждый SPF-крем оставляет после себя неприятный блеск. А значит, макияж, особенно в жару, начинает "плыть" ещё до обеда.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка использует SPF-крем

Хочешь идеальный матовый финиш и стойкость, но не готова жертвовать защитой? Тогда этот приём точно для тебя.

Почему SPF так влияет на макияж

Даже самые современные солнцезащитные средства имеют жирную или силиконистую текстуру. Для сухой кожи это не беда, но если у тебя комбинированная или жирная кожа — лоб, нос и подбородок начинают сиять не так, как хотелось бы.

Бросать SPF из-за макияжа — плохая идея. Но и отказаться от тонального крема в жару готова не каждая. Тем более — перед встречей, свиданием или съёмкой.

Бьюти-трюк: пудра до тонального крема

Визажисты знают, как обойти этот "конфликт текстур". Вот простой порядок действий:

Нанеси санскрин и дай ему впитаться — примерно 5 минут. Лёгкий слой пудры - не переборщи! Достаточно чуть припудрить проблемные зоны. Выжди ещё пару минут, чтобы база "села". Наноси тональный крем аккуратными похлопывающими движениями, не растирая.

Пудра создаёт матовый барьер между SPF и тональным, благодаря чему основа ложится ровнее и держится дольше.

И ещё один финальный штрих: закрепи макияж пудрой повторно, особенно в Т-зоне. Так жирный блеск не появится даже в самую жаркую погоду.

Этот способ особенно подойдёт, если:

у тебя жирная или комбинированная кожа;

ты используешь плотный SPF (50+ или водостойкий);

предстоит важное мероприятие, и нужно, чтобы макияж выглядел свежо несколько часов подряд.

Этот простой шаг легко встроить в утреннюю рутину, а результат — макияж, который остаётся на месте и не блестит.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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