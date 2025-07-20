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Маникюр на лето: 10 способов создать идеальный стиль 'розовая вода'

Как сделать идеальный маникюр 'розовая вода' — легкий и стильный
2:28
Моя семья » Красота и стиль

Если ты давно мечтала о маникюре, который не требует лишнего, но при этом выглядит как с обложки глянца — ты попала по адресу. Нежный полупрозрачный розовый снова в моде, и этим летом он звучит особенно актуально.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовый маникюр

Идеально ложится на любую длину, красиво сияет на солнце и смотрится так, будто ты просто родилась с идеальными ногтями. Вот почему "розовая вода" стала главным нюдовым трендом сезона.

Почему "розовая вода" — хит этого лета

  1. Свежесть вместо плотности
    Жаркая погода диктует стиль: летом нам хочется легкости во всём. Маникюр — не исключение. Вместо плотных слоёв и ярких цветов — воздушная, почти прозрачная текстура, усиливающая натуральную красоту ногтей.

  2. Минимум ухода — максимум шика
    Такой маникюр не требует ни страз, ни дизайна, ни сложного ухода. Он всегда уместен: и на пляже, и на свидании, и в офисе.

  3. Ты можешь сделать его сама
    Да, этот нейл-арт вполне реально повторить в домашних условиях. Главное — аккуратная ногтевая пластина и немного терпения.

Как сделать маникюр в стиле "розовая вода"

  • Подготовь ногти. Удали кутикулу, придай форму, отполируй пластину. Всё будет видно под покрытием — это нюд, а не маска.

  • Выбери полупрозрачный розовый лак. Идеально — с ультрагладким глянцем.

  • Хочешь акцента? Добавь белые полоски по краю (лёгкий френч), попробуй эффект омбре или тончайший шиммер.

Этот маникюр можно адаптировать под любой стиль. Кстати, Дакота Джонсон уже так делает — а значит, и ты можешь.

10 вариантов "розовой воды" на ногтях, которые стоит попробовать

  1. Классический полупрозрачный розовый — просто и со вкусом

  2. Эффект "голых ногтей" с легким глянцем

  3. Молочно-розовое омбре — для самых романтичных

  4. Розовая вуаль с микроблёстками

  5. Полоска-френч на базе нюда

  6. Розовая дымка с перламутром

  7. Полупрозрачный лак с лавандовым подтоном

  8. База розового и капля глянцевого топа

  9. Омбре с переходом от бледно-розового к телесному

  10. Лак "ледяная роза" — будто росинка на ногтях

Покажи эту подборку своему мастеру — или устрой себе салон красоты дома. Идея проста, но результат выглядит на миллион!

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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