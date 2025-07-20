Маникюр на лето: 10 способов создать идеальный стиль 'розовая вода'

Как сделать идеальный маникюр 'розовая вода' — легкий и стильный

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если ты давно мечтала о маникюре, который не требует лишнего, но при этом выглядит как с обложки глянца — ты попала по адресу. Нежный полупрозрачный розовый снова в моде, и этим летом он звучит особенно актуально.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розовый маникюр

Идеально ложится на любую длину, красиво сияет на солнце и смотрится так, будто ты просто родилась с идеальными ногтями. Вот почему "розовая вода" стала главным нюдовым трендом сезона.

Почему "розовая вода" — хит этого лета

Свежесть вместо плотности

Жаркая погода диктует стиль: летом нам хочется легкости во всём. Маникюр — не исключение. Вместо плотных слоёв и ярких цветов — воздушная, почти прозрачная текстура, усиливающая натуральную красоту ногтей. Минимум ухода — максимум шика

Такой маникюр не требует ни страз, ни дизайна, ни сложного ухода. Он всегда уместен: и на пляже, и на свидании, и в офисе. Ты можешь сделать его сама

Да, этот нейл-арт вполне реально повторить в домашних условиях. Главное — аккуратная ногтевая пластина и немного терпения.

Как сделать маникюр в стиле "розовая вода"

Подготовь ногти. Удали кутикулу, придай форму, отполируй пластину. Всё будет видно под покрытием — это нюд, а не маска.

Выбери полупрозрачный розовый лак. Идеально — с ультрагладким глянцем.

Хочешь акцента? Добавь белые полоски по краю (лёгкий френч), попробуй эффект омбре или тончайший шиммер.

Этот маникюр можно адаптировать под любой стиль. Кстати, Дакота Джонсон уже так делает — а значит, и ты можешь.

10 вариантов "розовой воды" на ногтях, которые стоит попробовать

Классический полупрозрачный розовый — просто и со вкусом Эффект "голых ногтей" с легким глянцем Молочно-розовое омбре — для самых романтичных Розовая вуаль с микроблёстками Полоска-френч на базе нюда Розовая дымка с перламутром Полупрозрачный лак с лавандовым подтоном База розового и капля глянцевого топа Омбре с переходом от бледно-розового к телесному Лак "ледяная роза" — будто росинка на ногтях

Покажи эту подборку своему мастеру — или устрой себе салон красоты дома. Идея проста, но результат выглядит на миллион!

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.





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