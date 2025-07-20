Маникюр на лето: 10 способов создать идеальный стиль 'розовая вода'

Если ты давно мечтала о маникюре, который не требует лишнего, но при этом выглядит как с обложки глянца — ты попала по адресу. Нежный полупрозрачный розовый снова в моде, и этим летом он звучит особенно актуально.
Идеально ложится на любую длину, красиво сияет на солнце и смотрится так, будто ты просто родилась с идеальными ногтями. Вот почему "розовая вода" стала главным нюдовым трендом сезона.
Свежесть вместо плотности
Жаркая погода диктует стиль: летом нам хочется легкости во всём. Маникюр — не исключение. Вместо плотных слоёв и ярких цветов — воздушная, почти прозрачная текстура, усиливающая натуральную красоту ногтей.
Минимум ухода — максимум шика
Такой маникюр не требует ни страз, ни дизайна, ни сложного ухода. Он всегда уместен: и на пляже, и на свидании, и в офисе.
Ты можешь сделать его сама
Да, этот нейл-арт вполне реально повторить в домашних условиях. Главное — аккуратная ногтевая пластина и немного терпения.
Подготовь ногти. Удали кутикулу, придай форму, отполируй пластину. Всё будет видно под покрытием — это нюд, а не маска.
Выбери полупрозрачный розовый лак. Идеально — с ультрагладким глянцем.
Хочешь акцента? Добавь белые полоски по краю (лёгкий френч), попробуй эффект омбре или тончайший шиммер.
Этот маникюр можно адаптировать под любой стиль. Кстати, Дакота Джонсон уже так делает — а значит, и ты можешь.
Классический полупрозрачный розовый — просто и со вкусом
Эффект "голых ногтей" с легким глянцем
Молочно-розовое омбре — для самых романтичных
Розовая вуаль с микроблёстками
Полоска-френч на базе нюда
Розовая дымка с перламутром
Полупрозрачный лак с лавандовым подтоном
База розового и капля глянцевого топа
Омбре с переходом от бледно-розового к телесному
Лак "ледяная роза" — будто росинка на ногтях
Покажи эту подборку своему мастеру — или устрой себе салон красоты дома. Идея проста, но результат выглядит на миллион!
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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