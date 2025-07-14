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Осторожно, круглый предатель: привычки, которые расширяют талию

Как уменьшить объем талии после 50 лет: советы врачей и диетологов
3:16
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С возрастом жировые отложения смещаются к животу — и дело здесь не только в эстетике. После 50 лет гормональные изменения, снижение мышечной массы и затраты энергии становятся главными причинами появления жира в области талии. Самый опасный враг — висцеральный жир: он окутывает внутренние органы, выделяет воспалительные цитокины и повышает риск развития диабета 2 типа, гипертонии, сердечных приступов и инсульта. Именно поэтому избавляться от "живота" после 50 лет — задача не только внешности, но и здоровья.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Какие показатели считать нормой

Окружность талии: ниже 88 см у женщин и 102 см у мужчин.
Соотношение талии и бедер: < 0,85 для женщин и < 0,90 для мужчин.
Безопасное снижение веса: 0,5-1 кг в неделю, иначе рискуете потерять мышцы.

Еда: курс на насыщение, а не на голод

Начать нужно с привычек. Крайние диеты и модные ограничения не подойдут: важно осознанно выбирать продукты под свой возраст.

  • Плотность энергии: выбирайте еду, которая даёт объём и насыщение при малом количестве калорий — овощи, бобовые, фрукты.
  • Сахар и белая мука: сокращайте сладости, соки, белый хлеб и макароны — они быстро поднимают уровень сахара, стимулируют отложение жира.
  • Цельнозерновые: овёс, киноа, хлеб из цельного зерна — помогают держать сахар в крови стабильным.
  • Белок: добавляйте в каждый приём пищи — яйца, рыба, нежирное мясо, бобовые, творог. Это не только стройность, но и поддержка мышц.
  • Жиры: выбирайте полезные — оливковое масло, орехи, семена, рыба. Исключайте насыщенные и транс-жиры.
  • Чёткий режим: три основных приёма пищи и 1-2 белковые перекуски — лучший способ не переедать.
  • Вода: с возрастом чувство жажды снижается, не забывайте пить, особенно летом.
  • Дневник питания: отличное подспорье для осознанности и коррекции привычек.

Движение — не только для сжигания калорий

  • Силовые тренировки: 2-3 раза в неделю с гантелями или эспандерами — чтобы сохранить мышцы и обмен веществ.
  • Кардио: быстрая ходьба, плавание, велосипед — 150-300 минут в неделю.
  • Интервальные тренировки: короткие ускорения эффективнее для борьбы с абдоминальным жиром.
  • Баланс и растяжка: йога, тай-чи снижают риск травм и поддерживают гибкость.

Сон и стресс: невидимые причины живота

  • Сон: меньше 6 часов — больше жира. Ложитесь спать по расписанию, не используйте гаджеты перед сном.
  • Релаксация: дыхательные практики, медитация, молитва — всё, что снижает уровень кортизола.
  • Социальные связи: активное общение помогает легче переносить стресс и не заедать его.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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