Осторожно, круглый предатель: привычки, которые расширяют талию

С возрастом жировые отложения смещаются к животу — и дело здесь не только в эстетике. После 50 лет гормональные изменения, снижение мышечной массы и затраты энергии становятся главными причинами появления жира в области талии. Самый опасный враг — висцеральный жир: он окутывает внутренние органы, выделяет воспалительные цитокины и повышает риск развития диабета 2 типа, гипертонии, сердечных приступов и инсульта. Именно поэтому избавляться от "живота" после 50 лет — задача не только внешности, но и здоровья.
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Избыточный вес
Какие показатели считать нормой
Окружность талии: ниже 88 см у женщин и 102 см у мужчин. Соотношение талии и бедер: < 0,85 для женщин и < 0,90 для мужчин. Безопасное снижение веса: 0,5-1 кг в неделю, иначе рискуете потерять мышцы.
Еда: курс на насыщение, а не на голод
Начать нужно с привычек. Крайние диеты и модные ограничения не подойдут: важно осознанно выбирать продукты под свой возраст.
Плотность энергии: выбирайте еду, которая даёт объём и насыщение при малом количестве калорий — овощи, бобовые, фрукты.
Сахар и белая мука: сокращайте сладости, соки, белый хлеб и макароны — они быстро поднимают уровень сахара, стимулируют отложение жира.
Цельнозерновые: овёс, киноа, хлеб из цельного зерна — помогают держать сахар в крови стабильным.
Белок: добавляйте в каждый приём пищи — яйца, рыба, нежирное мясо, бобовые, творог. Это не только стройность, но и поддержка мышц.