Инжирная симфония: этот парфюм из аптеки перенесет вас в летний сад – узнайте, в чем магия

Инжирный взрыв: Roger&Gallet выпустил новый аромат, покоривший француженок – попробуйте и вы

2:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Этот свежий и лёгкий парфюм, доступный в аптеках, станет для вас настоящим открытием. В его основе — необычный цветок, который придаёт композиции уникальность и неповторимость.

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Roger&Gallet: бренд, который воплощает счастье

С 1862 года французский бренд Roger&Gallet создаёт ароматы и туалетные принадлежности, которые стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Его коллекции — это воплощение изысканности, доступности и качества.

Возвращение к истокам: Roger&Gallet в новом свете

Несколько лет назад бренд, который когда-то был символом элегантности, столкнулся с трудностями. Но сегодня он переживает возрождение благодаря аптекам, которые стали новыми храмами красоты. Ароматы Roger&Gallet, созданные известными парфюмерами и отличающиеся изысканными формулами, привлекают внимание и становятся всё более популярными, пишет grazia.fr.

Секрет доверия: натуральные ингредиенты и минимализм

Наши бабушки и мы сами покупаем Roger&Gallet, не задумываясь о составе. Это связано с тем, что бренд всегда стремился к простоте и естественности. Он опередил своё время, воплощая принцип "ничего лишнего". Сегодня этот аромат, состоящий на 94% из натуральных ингредиентов, остаётся в памяти каждого.

Инжир — главный герой нового аромата

Летний хит Roger&Gallet удивляет своей необычностью. В его основе лежит инжир, который гармонично сочетается с мускусом и пикантностью грейпфрута. Этот аромат — настоящая находка для тех, кто ищет что-то новое и необычное.

Eau Parfumée Bienfaisante Fleur de Figuier: аромат для релаксации

Этот аромат от Roger&Gallet — настоящая история, которая начинается со спелого инжира, продолжается дремотой в жаркие часы дня и завершается свежестью тени листвы. Мастер-парфюмер Франсис Куркджян создал композицию, которая помогает расслабиться и насладиться моментом. Натуральный экстракт инжира, сочность цитрусовых и нежность мускуса делают этот аромат культовым и расслабляющим.

Погрузитесь в мир ароматов Roger&Gallet и ощутите лето во флаконе!

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.



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