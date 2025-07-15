Инжирная симфония: этот парфюм из аптеки перенесет вас в летний сад – узнайте, в чем магия

Этот свежий и лёгкий парфюм, доступный в аптеках, станет для вас настоящим открытием. В его основе — необычный цветок, который придаёт композиции уникальность и неповторимость.
Roger&Gallet: бренд, который воплощает счастье
С 1862 года французский бренд Roger&Gallet создаёт ароматы и туалетные принадлежности, которые стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Его коллекции — это воплощение изысканности, доступности и качества.
Возвращение к истокам: Roger&Gallet в новом свете
Несколько лет назад бренд, который когда-то был символом элегантности, столкнулся с трудностями. Но сегодня он переживает возрождение благодаря аптекам, которые стали новыми храмами красоты. Ароматы Roger&Gallet, созданные известными парфюмерами и отличающиеся изысканными формулами, привлекают внимание и становятся всё более популярными, пишет grazia.fr.
Секрет доверия: натуральные ингредиенты и минимализм
Наши бабушки и мы сами покупаем Roger&Gallet, не задумываясь о составе. Это связано с тем, что бренд всегда стремился к простоте и естественности. Он опередил своё время, воплощая принцип "ничего лишнего". Сегодня этот аромат, состоящий на 94% из натуральных ингредиентов, остаётся в памяти каждого.
Инжир — главный герой нового аромата
Летний хит Roger&Gallet удивляет своей необычностью. В его основе лежит инжир, который гармонично сочетается с мускусом и пикантностью грейпфрута. Этот аромат — настоящая находка для тех, кто ищет что-то новое и необычное.
Eau Parfumée Bienfaisante Fleur de Figuier: аромат для релаксации
Этот аромат от Roger&Gallet — настоящая история, которая начинается со спелого инжира, продолжается дремотой в жаркие часы дня и завершается свежестью тени листвы. Мастер-парфюмер Франсис Куркджян создал композицию, которая помогает расслабиться и насладиться моментом. Натуральный экстракт инжира, сочность цитрусовых и нежность мускуса делают этот аромат культовым и расслабляющим.
Погрузитесь в мир ароматов Roger&Gallet и ощутите лето во флаконе!
Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.
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