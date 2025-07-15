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Осторожно, сомнительные составы! Поддельный крем с AliExpress раскрывает свои тёмные секреты

Поддельный солнцезащитный крем с AliExpress: что внутри и почему это опасно
1:49
Моя семья » Красота и стиль

Лето — время, когда люди активно покупают солнцезащитные средства. Однако, по словам эксперта по токсикологии доктора Стефана Пирнея, на популярных китайских онлайн-платформах, таких как Temu и AliExpress, можно найти поддельную косметику, которая может представлять серьёзную угрозу для здоровья.

Девушка наносит крем на лицо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка наносит крем на лицо

Доктор Пирней подчёркивает, что использование таких поддельных средств может привести к серьёзным последствиям, включая отсутствие защиты от солнечных лучей. Он также отмечает, что некоторые из этих продуктов могут содержать опасные вещества, такие как гравий, экскременты и песок.

Одной из причин, по которой покупатели выбирают поддельную косметику, являются низкие цены. Многие товары на этих платформах стоят всего несколько евро, что привлекает внимание потребителей. Однако, как показывает анализ, состав таких продуктов может быть далёк от того, что заявлено на упаковке, сообщает rmc.bfmtv.com.

Алессия, одна из покупательниц, поделилась своим опытом использования поддельной косметики. Она рассказала, что после применения румян, купленных на платформе Temu, у неё появились красные пятна на щеках. Это подтверждает слова доктора Пирнея о возможных негативных последствиях использования поддельной продукции.

Исследование, проведённое по заказу Федерации компаний индустрии красоты, показало, что к марту 2025 года 31% французов приобретали поддельную косметику за последние двенадцать месяцев. В связи с этим доктор Пирней призывает к усилению правовой базы и контроля за онлайн-платформами, чтобы защитить потребителей от покупки опасных товаров.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

AliExpress — глобальная виртуальная торговая площадка, предоставляющая возможность покупать товары производителей из КНР, а также России, Европы, Турции и других стран.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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