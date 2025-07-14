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Базовые футболки уходят в отпуск — лето готовит неожиданный переворот

Летняя мода 2025: топы, блузы и майки как замена футболкам
1:53
Моя семья » Красота и стиль

Пора менять привычки — этим летом футболки уступают место куда более интересным вещам! Мир моды бросает вызов оверсайзу: женственность, легкость и немного театральности снова в центре внимания.

Девушка в бандо и джинсах с красной сумкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в бандо и джинсах с красной сумкой

Тренд на воздушность и женственность

Ты могла заметить, как обтягивающие силуэты и изящные детали шаг за шагом вытесняют грубые формы. Новый сезон диктует свои правила: спрос на блузы с воланами, кроп-топы и даже шелковые платки только растет. Но не переживай — не обязательно облачаться в рюши с ног до головы. Современная женственность легко выражается даже через строгий крой или простую майку.

Альтернатива для жарких дней

В топе по популярности — бандо, или tube top. Эта деталь гардероба родилась по легенде из ошибки американских производителей текстиля в 1970-х, а в нулевых стала символом свободы, дерзости и ярких аутфитов. Хочешь эффектный образ? Сочетай бандо с атласной юбкой или джинсами с заниженной талией, добавь минималистичные украшения, и ты готова к лету.

Блузы с воланами и кроп-топы

Нежная блуза с рюшами — классика для романтичных и игривых образов. Такая вещь легко комбинируется с джинсами и сандалиями для casual-стиля, или с классическими брюками для строгого лука. Факт: в XIX веке такие блузы были символом женственности, и сегодня они возвращаются на подиумы.

Льняные рубашки, майки и шелковые платки

Современный гардероб невозможно представить без льняных рубашек, базовых топов и легких накидок. Натуральные материалы, минимум деталей — всё ради комфорта и свежести даже в самый жаркий день.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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