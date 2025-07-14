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Секреты защиты от старения: 5 причин, почему SPF не спасает от морщин

Вы наносите SPF — и всё равно стареете? Вот 5 причин, почему защита не работает
2:23
Моя семья » Красота и стиль

Вы наносите солнцезащитный крем каждое утро, стараетесь не забывать о шее и руках, не выходите на пляж без панамы — и всё же замечаете новые морщинки? SPF — это основа антивозрастного ухода. Но если вы думаете, что он остановит старение в одиночку — придётся разочаровать: есть как минимум пять причин, почему кожа всё равно стареет. Разбираем каждую — с решениями.

  1. Вы не обновляете SPF в течение дня

Солнцезащита не работает «вечно». Если вы нанесли крем в 8 утра и ушли в офис, к обеду его защита уже стремится к нулю. Особенно если вы трогаете лицо, потеете или пользуетесь пудрой.

Решение: наносите SPF каждые 2–3 часа. Ищите пудры, спреи и кушоны с SPF — они удобны в дороге.

 2. Вы не увлажняете кожу достаточно

SPF защищает от солнца, но не даёт коже влагу. Без правильного увлажнения барьер ослаблен, появляются морщины, кожа теряет тонус.

Решение: всегда наносите увлажняющий крем под SPF. А в течение дня — увлажняющий мист или сыворотку на ночь.

 3. Вы наносите слишком мало

Для эффективной защиты нужен слой в 1,25 мл на лицо — это примерно половина чайной ложки. Меньшее количество = дырявая защита.

Решение: не жалейте крем, растушёвывайте аккуратно, но не экономьте.

4. Вы игнорируете экранное старение и стресс
Синий свет от экранов и постоянный стресс тоже старят. SPF от солнца с этим не справляется.

Решение: добавьте в уход антиоксиданты (ниацинамид, вит. С, феруловая кислота).

5. Вы забываете про физическую защиту

SPF — это фильтр. Но он не заменит очки, шляпу и тень.

Решение: защищайте зону глаз, носите панаму, используйте солнцезащитные очки.

ЗаключениеВы делаете шаг в правильную сторону, используя SPF. Но истинная защита от старения — это целая система, а не одна баночка. Дайте коже всё, что ей нужно — и она вас отблагодарит.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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