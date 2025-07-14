Кожа как зеркало гормонов: 4 недели, 4 уникальных состояния – узнайте, как ухаживать правильно!

Вы заметили, что в одни дни кожа сияет и не требует ни капли тонального, а в другие — появляется воспаление, сухость или жирный блеск? Нет, вы не сходите с ума. Просто ваша кожа живёт по тем же гормональным законам, что и ваше тело. Понимание того, как фазы менструального цикла отражаются на состоянии кожи, поможет не бороться с проблемами, а предупреждать их — мягко и вовремя.
Снижение уровня эстрогена и прогестерона делает кожу сухой, раздражённой и особенно чувствительной. Это не время для пилингов и новых активных средств.
Середина цикла, пик эстрогена. Кожа — в расцвете: ровная, гладкая, увлажнённая. Именно сейчас лучше всего проводить процедуры и вводить активы.
Повышение прогестерона стимулирует выработку себума, появляются закупорки, поры расширяются. Кожа может стать жирнее и капризнее.
Высыпания, отёчность, сероватый тон — всё это гормональная буря. Сейчас главное — не добивать кожу.
Ваше лицо — зеркало цикла. И если вы научитесь распознавать сигналы кожи в разные фазы, ваш уход будет работать, а не раздражать. И да, всё начинается не с крема, а с календаря.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.