Кожа как зеркало гормонов: 4 недели, 4 уникальных состояния – узнайте, как ухаживать правильно!

Менструальный цикл и состояние кожи: что надо знать с каждой неделей

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы заметили, что в одни дни кожа сияет и не требует ни капли тонального, а в другие — появляется воспаление, сухость или жирный блеск? Нет, вы не сходите с ума. Просто ваша кожа живёт по тем же гормональным законам, что и ваше тело. Понимание того, как фазы менструального цикла отражаются на состоянии кожи, поможет не бороться с проблемами, а предупреждать их — мягко и вовремя.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/be/7c/77/be7c77da4bc0f6efcbafeb1440c4376e.jpg Купероз

Первая неделя: менструация = чувствительность

Снижение уровня эстрогена и прогестерона делает кожу сухой, раздражённой и особенно чувствительной. Это не время для пилингов и новых активных средств.

Что делать:

Увлажнение, успокаивающие компоненты (пантенол, алоэ) Минимум макияжа Никаких экспериментов с уходом



Вторая неделя: сияние как после спа

Середина цикла, пик эстрогена. Кожа — в расцвете: ровная, гладкая, увлажнённая. Именно сейчас лучше всего проводить процедуры и вводить активы.

Что делать:

Добавить витамины С, ниацинамид

Лёгкие кислоты или ретинол

Фото, свидания, важные встречи — всё в этот период



Третья неделя: прогестерон и комедоны

Повышение прогестерона стимулирует выработку себума, появляются закупорки, поры расширяются. Кожа может стать жирнее и капризнее.

Что делать:

Умеренное очищение, BHA-кислоты

Регулярный массаж лица и маски с глиной

Не трогайте лицо руками — это провоцирует воспаления

Четвёртая неделя: ПМС и «всё бесит»

Высыпания, отёчность, сероватый тон — всё это гормональная буря. Сейчас главное — не добивать кожу.

Что делать:

Сыворотки с цинком

Лёгкие увлажняющие кремыБольше сна и воды, меньше сахара



Заключение

Ваше лицо — зеркало цикла. И если вы научитесь распознавать сигналы кожи в разные фазы, ваш уход будет работать, а не раздражать. И да, всё начинается не с крема, а с календаря.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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