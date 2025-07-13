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Один бронзер, три революции: секреты солнечного сияния

Тренды летнего макияжа 2025: бронзовый тон, яркие губы и пастельные акценты
2:08
Моя семья » Красота и стиль

Что делает летний образ по-настоящему незабываемым? Один штрих — и ваша кожа словно поймала свет солнца! Этим летом главный тренд — эффект "естественного загара", когда бронзер больше не прячется только на скулах. Его теперь наносят на веки, нос, даже на лоб — чтобы создать ту самую тёплую, солнечную вуаль, о которой мечтают все поклонницы пляжного лука. Идеально для аперитива у моря или неспешного ужина на террасе: естественный свет усиливает сияние, а макияж выглядит свежо, как после отдыха на острове.

Девушка с коричневой тушью на ресницах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с коричневой тушью на ресницах

Что взять с собой

Выбирайте универсальную бронзирующую палочку: её легко нанести на любые зоны, чтобы получить ровное свечение. А для глаз — палитра теней с тёплым шиммером поможет сделать взгляд выразительным без лишних усилий.

Смелые губы — внимание на детали

Вам хочется подчеркнуть яркость, но не хотите переборщить? Секрет прост: акцент на губах! Лето 2025-го диктует моду на дерзкие оттенки — коралл, фуксия, алый. Помада становится главным акцентом образа, а вот глаза и кожа остаются максимально естественными. Главное — идеально оформленные брови, которые придадут всему лицу свежесть и лёгкость.

Лайфхак:

Выбирайте стойкие помады: они переживут не только обед и коктейли, но и летний душ или морскую прогулку.

Пастель и свобода — игра цвета

Не представляете себя без макияжа даже в зной? Значит, пастельный поп-образ для вас! Яркая, но нежная подводка или тени — мятные, голубые, персиковые — создают лёгкий, воздушный акцент, который не выглядит чрезмерно. Летом особенно хороши прозрачные блески: они добавляют лоска и не утяжеляют макияж даже в жару.

Что важно:

Отдайте предпочтение водостойким продуктам. Лёгкий слой туши — и ресницы останутся красивыми, а образ не потеряет свежести даже на пляже.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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