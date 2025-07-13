Неужели здоровая еда мешает похудению? Открываем главные секреты!

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ПП-парадокс: какие 'полезные' продукты мешают похудению? Разбираем 5 главных
2:08
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Вы перешли на ПП, отказались от сахара, фастфуда и булочек. Всё вроде по правилам: гречка, авокадо, орешки, йогурт. Но стрелка весов упёрлась и не двигается. Знакомо? Парадокс в том, что даже самые «чистые» продукты могут мешать похудению, если не учитывать их особенности. Разбираемся, что в тарелке работает против вашей цели, хотя маскируется под полезное.

Спортивная девушка ест жирную пищу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивная девушка ест жирную пищу

1. Орехи и пасты из них

Да, это источник "хороших жиров", но 100 г орехов = полноценный обед по калориям. И да, "ложечка" арахисовой пасты легко превращается в половину банки.

Как заменить: 5–6 орехов в день или чайная ложка пасты — и достаточно.

2. Мюсли и гранола

Маскируются под «полезный завтрак», но часто содержат сахар, мёд, масла и сушёные фрукты, превращая одну миску в калорийную бомбу.

Как заменить: овсянка на воде + ягоды + орешки — и никакой подставы.

3. Авокадо

Зож-звезда, но не для ежедневного употребления, если вы на дефиците. Один плод — это жир, пусть и «полезный». И жир — это калории.

Как заменить: добавляйте половинку — и не каждый день.  

4. Смузи и фреши

Фруктовые соки — это сахар, даже если без добавок. А в смузи запросто можно спрятать 3 банана и 2 ложки мёда.

Как заменить: ешьте цельные фрукты — они насыщают и не провоцируют скачки сахара. 

5. Йогурты «без сахара»

Многие обезжиренные и "фитнес" йогурты содержат фруктозу, крахмалы и подсластители, от которых чувство голода приходит быстрее.

Как заменить: натуральный греческий йогурт + корица или ягоды — и без сюрпризов.

ПП — это не про список «разрешённого», а про понимание баланса. Продукты с этикеткой «здоровый» не всегда работают на вашу цель. А точное знание — работает.

Уточнения

Оре́х — плод некоторых растений (преимущественно деревьев или кустарников), как правило, со съедобным ядром и твёрдой скорлупой.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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