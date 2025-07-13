Вторая молодость начинается с ванной: комбо, о котором не говорили в рекламе

Заметили, что волосы с возрастом стали более ломкими, тусклыми и тонкими? Не спешите паниковать — такие перемены абсолютно естественны, ведь гормональные изменения затрагивают не только кожу, но и состояние локонов. Особенно часто женщины старше 50 лет жалуются на внезапную потерю волос, их сухость и отсутствие привычного объема.
С возрастом питание волосяных луковиц снижается, структура волос меняется, появляется пористость и слабость. Просто увлажняющего шампуня уже недостаточно. Именно сейчас самое время обновить домашний уход, чтобы поддерживать здоровье и красоту прически.
Эксперты советуют использовать сразу два вида шампуня и чередовать их при каждом мытье головы. Зачем это нужно? Один из них — увлажняющий, второй — протеиновый. Такой дуэт помогает не только вернуть волосам мягкость, но и защищает их структуру от возрастных изменений.
"Лучше всего чередовать увлажняющий шампунь с протеиновым. Это поможет удержать влагу в волосах и предотвратит появление пористости, связанной с потерей белковых структур волосяных фолликулов", — объясняет эксперт.
Протеиновые шампуни содержат кератин, коллаген, эластин, а также натуральные добавки — экстракт солодки, белок пшеницы или молочные протеины. Иногда их называют уплотняющими или белковыми шампунями — эти названия также стоит искать на полках магазинов.
Время для перемен — именно сейчас. Поддерживать силу и красоту волос возможно в любом возрасте, если правильно подобрать уход.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.
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