Вторая молодость начинается с ванной: комбо, о котором не говорили в рекламе

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Особенности выбора шампуня для женщин старше 50 лет — советы парикмахера

2:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Заметили, что волосы с возрастом стали более ломкими, тусклыми и тонкими? Не спешите паниковать — такие перемены абсолютно естественны, ведь гормональные изменения затрагивают не только кожу, но и состояние локонов. Особенно часто женщины старше 50 лет жалуются на внезапную потерю волос, их сухость и отсутствие привычного объема.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/1f/31/56/1f3156d8e2c0342edc8fca9cf5543d71.jpg Девушка моет голову

Почему важно менять уход после 50 лет

С возрастом питание волосяных луковиц снижается, структура волос меняется, появляется пористость и слабость. Просто увлажняющего шампуня уже недостаточно. Именно сейчас самое время обновить домашний уход, чтобы поддерживать здоровье и красоту прически.

Как работает система двух шампуней

Эксперты советуют использовать сразу два вида шампуня и чередовать их при каждом мытье головы. Зачем это нужно? Один из них — увлажняющий, второй — протеиновый. Такой дуэт помогает не только вернуть волосам мягкость, но и защищает их структуру от возрастных изменений.

"Лучше всего чередовать увлажняющий шампунь с протеиновым. Это поможет удержать влагу в волосах и предотвратит появление пористости, связанной с потерей белковых структур волосяных фолликулов", — объясняет эксперт.

Какой протеиновый шампунь выбрать

Протеиновые шампуни содержат кератин, коллаген, эластин, а также натуральные добавки — экстракт солодки, белок пшеницы или молочные протеины. Иногда их называют уплотняющими или белковыми шампунями — эти названия также стоит искать на полках магазинов.

Что ещё важно знать

Используйте тёплую воду для мытья головы — горячая сушит волосы.

Не забывайте о дополнительном увлажнении: маски и кондиционеры работают эффективнее, если волосы получают базовое питание от шампуня.

Обязательно мягко промакивайте волосы полотенцем после мытья, избегая трения.

Время для перемен — именно сейчас. Поддерживать силу и красоту волос возможно в любом возрасте, если правильно подобрать уход.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.



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