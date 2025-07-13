Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
WSAVA: зерновые компоненты редко вызывают аллергию у питомцев
Против слизней и улиток рекомендовали золу, табачную пыль и улицид
Лонг блэк готовится путём добавления эспрессо в воду
Ксения Бородина раскрыла главные запреты в воспитании детей: хамство и крики
Как совместить отцовство и фитнес: секреты от Кори Грегори
В Белизе раскопана могила правителя Те Кааб Чаака с уникальными артефактами
Сан-Фермин: как Памплона превратилась в центр экстремальных развлечений
Запахи тела, говорящие о проблемах со здоровьем: 7 тревожных признаков
В 2025 году Ford отзывает машины каждые два дня

Вторая молодость начинается с ванной: комбо, о котором не говорили в рекламе

Особенности выбора шампуня для женщин старше 50 лет — советы парикмахера
2:16
Моя семья » Красота и стиль

Заметили, что волосы с возрастом стали более ломкими, тусклыми и тонкими? Не спешите паниковать — такие перемены абсолютно естественны, ведь гормональные изменения затрагивают не только кожу, но и состояние локонов. Особенно часто женщины старше 50 лет жалуются на внезапную потерю волос, их сухость и отсутствие привычного объема.

Девушка моет голову
Фото: https://i.pinimg.com/originals/1f/31/56/1f3156d8e2c0342edc8fca9cf5543d71.jpg
Девушка моет голову

Почему важно менять уход после 50 лет

С возрастом питание волосяных луковиц снижается, структура волос меняется, появляется пористость и слабость. Просто увлажняющего шампуня уже недостаточно. Именно сейчас самое время обновить домашний уход, чтобы поддерживать здоровье и красоту прически.

Как работает система двух шампуней

Эксперты советуют использовать сразу два вида шампуня и чередовать их при каждом мытье головы. Зачем это нужно? Один из них — увлажняющий, второй — протеиновый. Такой дуэт помогает не только вернуть волосам мягкость, но и защищает их структуру от возрастных изменений.

"Лучше всего чередовать увлажняющий шампунь с протеиновым. Это поможет удержать влагу в волосах и предотвратит появление пористости, связанной с потерей белковых структур волосяных фолликулов", — объясняет эксперт.

Какой протеиновый шампунь выбрать

Протеиновые шампуни содержат кератин, коллаген, эластин, а также натуральные добавки — экстракт солодки, белок пшеницы или молочные протеины. Иногда их называют уплотняющими или белковыми шампунями — эти названия также стоит искать на полках магазинов.

Что ещё важно знать

  • Используйте тёплую воду для мытья головы — горячая сушит волосы.
  • Не забывайте о дополнительном увлажнении: маски и кондиционеры работают эффективнее, если волосы получают базовое питание от шампуня.
  • Обязательно мягко промакивайте волосы полотенцем после мытья, избегая трения.

Время для перемен — именно сейчас. Поддерживать силу и красоту волос возможно в любом возрасте, если правильно подобрать уход.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения
Еда и рецепты
Кожура авокадо как органическое удобрение: польза и способ применения Аудио 
Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Домашние животные
Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами Аудио 
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми
Недвижимость
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Замороженные активы, санкции и оружие: что ждать от заявления Трампа по России? Любовь Степушова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Последние материалы
Особенности выбора шампуня для женщин старше 50 лет — советы парикмахера
Культура общения: почему чешские жители недоумевают от русских туристов
Канадские зоологи зафиксировали: белые медведи избегают прямых атак на моржей
Скандал в Китае: фанаты Канье Уэста потребовали возврата билетов после провала концерта
Способ прищипывания помогает избавиться от пустоцвета на огурцах
Что делать с шумными соседями и квартирантами: лучшие способы решения проблемы
Исследование Университета Джорджии: роль контекста в воздействии спорта на психику
Лучшие способы хранения клубники дома: советы огородникам
Лера Кудрявцева рассказала о борьбе с зависимостью мужа
Для пышного омлета яйца нужно взбивать венчиком до пены
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.