Вот как скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства одной вещью

Ассиметрия, акценты и баланс — и фигура преображается мгновенно

2:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечты о "длиннее ноги, меньше живот, стройнее руки" не требуют волшебства или изнурительных тренировок. Всё можно решить… в примерочной! Секрет — в одежде, и стилисты давно вывели формулу: всего три простых приёма, и силуэт преображается моментально.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка в платье

Запоминайте и пробуйте — работает на любой фигуре.

1. Уравновешиваем силуэт

Допустим, смущают широкие плечи. Не надо прятать их под балахоны — достаточно усилить низ, чтобы сбалансировать пропорции.

Юбка-солнце или плиссе,

Брюки-бананы или с защипами,

Платья с акцентом на талии и объёмной юбкой.

Точно так же работает приём и наоборот: если хочется "сгладить" бёдра — усиливаем верх с помощью подплечников, ярких топов, открытых воротников. Всё просто: создаём равновесие — фигура кажется стройнее.

2. Смещаем акцент в нужное место

Этот трюк любят все профи. Не нравится живот — акцент переносится выше или ниже.

Хотите удлинить ноги — выбирайте брюки с лёгким клешем, купальники с высокими вырезами, обувь на платформе или с острым носом.

Мечтаете о талии — ставьте акцент туда: юбки на высокой посадке, ремни, приталенные жакеты.

Хочется убрать живот — надевайте платья-"запахи" или модели с драпировкой по центру.

Акцент должен быть там, где "плюс", а не "минус" — это всегда работает!

3. Добавляем асимметрию — и отвлекаем взгляд

Когда не хочется подчеркивать вообще ничего, выручает асимметрия. Она заставляет глаз "гулять" по силуэту — и не концентрироваться на конкретной зоне.

Один открытый плечо

Боковые разрезы в платье

Диагональные запахи, драпировки или вырезы

Принты и линии, уводящие взгляд вверх или в сторону

Фигура сразу кажется динамичнее и стройнее — и никакой утягивающей одежды не надо

Главное — не прятать, а подчеркивать

Секрет стройности не в запретах, а в грамотном распределении акцентов. Стилисты не стараются "спрятать" фигуру — они помогают показать её выигрышно. А три приёма выше — универсальные. Работают в любом возрасте и с любым типом фигуры.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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