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Идеальный купальник для пышного бюста: простые правила выбора

Широкие бретели и высокая посадка: купальники для большого бюста
3:19
Моя семья » Красота и стиль

Лето в разгаре, чемоданы наготове, а в голове только один вопрос: где найти купальник, в котором грудь не "вылезает", спина не болит, и всё выглядит по-настоящему красиво? Поиски идеального пляжного образа — особенно если размер груди выше среднего — часто превращаются в настоящую пытку. Но хорошая новость в том, что решение есть. И оно не одно.

Девушка на пляже
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на пляже

Рассказываем, как выбрать купальник для большой груди, чтобы чувствовать себя уверенно, комфортно и привлекательно.

1. Забудьте про чашечки с уплотнителем

Да, они создают форму. Но вместе с формой добавляют и лишний объем, которого обладательницам пышных форм точно не нужно. Лучше выбрать мягкую, но плотную ткань с хорошей посадкой по фигуре. Такой купальник не будет "надстраивать" грудь, а деликатно ее поддержит.

2. Выбираем широкие лямки

Никаких тонких веревочек, особенно если речь идет о верхе бикини. Чем шире бретель, тем лучше поддержка. Идеально, если они регулируются — так купальник можно подогнать под анатомические особенности. Широкие лямки визуально уравновешивают силуэт и не врезаются в кожу — ни боли, ни следов на плечах.

3. Забудьте про S, M, L — ищите чашку

Выбор на основе общей маркировки — это лотерея. А вот покупка купальника с размерами чашек (как в бюстгальтерах) — уже профессиональный подход. Бюст фиксируется лучше, линия груди аккуратнее, и ни о каком "вываливании" речи не идет.

4. Некоторые фасоны — сразу мимо

Пока одни крой смотрится как на обложке журнала, другие моментально превращают грудь в неподъемную ношу. Что точно не подойдет:

  • треугольные топы на веревочках,

  • открытые плечи и бандо,

  • чрезмерно глубокие вырезы,

  • шнуровки, ремешки, нестабильные конструкции.

Они не держат форму, не фиксируют объем — и просто делают образ визуально перегруженным.

5. Слитные купальники — больше, чем компромисс

Многие девушки недооценивают слитные модели, считая их скучными. Но с правильным кроем они творят чудеса. Ищите модели с:

  • высокой горловиной (визуально уменьшает грудь),

  • встроенными чашками без поролона,

  • корсетной вставкой или плотной подкладкой.

Такие купальники смотрятся утонченно, моделируют фигуру и не требуют постоянной поправки.

Вдохновляйтесь: что ищем в магазинах

  • Спортивные слитные купальники с геометрическими вставками

  • Топы на кости с застежкой, как у бра

  • Модели с запахом (визуально стройнят верх тела)

  • Купальники с вертикальным рельефом или поддерживающей сеткой

Главное — комфорт, а не правила

В пляжной моде для пышной груди важнее всего не соответствовать стандартам, а чувствовать себя уверенно и комфортно. Хороший купальник не только поддержит грудь, но и даст возможность свободно двигаться, загорать и купаться без постоянных поправлений. Не идите на компромиссы — красивых купальников, созданных для женщин с формами, становится всё больше.

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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