Идеальный купальник для пышного бюста: простые правила выбора

Лето в разгаре, чемоданы наготове, а в голове только один вопрос: где найти купальник, в котором грудь не "вылезает", спина не болит, и всё выглядит по-настоящему красиво? Поиски идеального пляжного образа — особенно если размер груди выше среднего — часто превращаются в настоящую пытку. Но хорошая новость в том, что решение есть. И оно не одно.
Рассказываем, как выбрать купальник для большой груди, чтобы чувствовать себя уверенно, комфортно и привлекательно.
Да, они создают форму. Но вместе с формой добавляют и лишний объем, которого обладательницам пышных форм точно не нужно. Лучше выбрать мягкую, но плотную ткань с хорошей посадкой по фигуре. Такой купальник не будет "надстраивать" грудь, а деликатно ее поддержит.
Никаких тонких веревочек, особенно если речь идет о верхе бикини. Чем шире бретель, тем лучше поддержка. Идеально, если они регулируются — так купальник можно подогнать под анатомические особенности. Широкие лямки визуально уравновешивают силуэт и не врезаются в кожу — ни боли, ни следов на плечах.
Выбор на основе общей маркировки — это лотерея. А вот покупка купальника с размерами чашек (как в бюстгальтерах) — уже профессиональный подход. Бюст фиксируется лучше, линия груди аккуратнее, и ни о каком "вываливании" речи не идет.
Пока одни крой смотрится как на обложке журнала, другие моментально превращают грудь в неподъемную ношу. Что точно не подойдет:
треугольные топы на веревочках,
открытые плечи и бандо,
чрезмерно глубокие вырезы,
шнуровки, ремешки, нестабильные конструкции.
Они не держат форму, не фиксируют объем — и просто делают образ визуально перегруженным.
Многие девушки недооценивают слитные модели, считая их скучными. Но с правильным кроем они творят чудеса. Ищите модели с:
высокой горловиной (визуально уменьшает грудь),
встроенными чашками без поролона,
корсетной вставкой или плотной подкладкой.
Такие купальники смотрятся утонченно, моделируют фигуру и не требуют постоянной поправки.
Спортивные слитные купальники с геометрическими вставками
Топы на кости с застежкой, как у бра
Модели с запахом (визуально стройнят верх тела)
Купальники с вертикальным рельефом или поддерживающей сеткой
В пляжной моде для пышной груди важнее всего не соответствовать стандартам, а чувствовать себя уверенно и комфортно. Хороший купальник не только поддержит грудь, но и даст возможность свободно двигаться, загорать и купаться без постоянных поправлений. Не идите на компромиссы — красивых купальников, созданных для женщин с формами, становится всё больше.
Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.