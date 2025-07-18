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5 летних трендов, которые вытеснили футболку с первого места

Летние тренды 2025: блузы, поло и вязаные топы вместо футболок
2:59
Моя семья » Красота и стиль

Футболка — это, конечно, вечная классика. Но лето 2025 явно требует большего. Жара, открытые плечи, босоножки и вечные закаты — всё подсказывает: пора дать волю фантазии и примерить что-то более легкое, женственное и эффектное. Блузы, кроп-топы, лен и даже вязаные модели — всё это уверенно вытесняет привычную футболку с первого плана. Вот чем модные девушки заменяют её этим летом.

Девушка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка

1. Топ-бандо

Минималистичный, дерзкий и до жути сексуальный — топ-бандо снова в моде. Эта легенда нулевых возвращается в образах с атласными юбками, джинсами с низкой посадкой и массивными украшениями. Если добавить чокер с цветком и ретро-очки, получится настоящий образ в духе Сары Джессики Паркер.

  • Стильно с чем? С шелковой юбкой, бодичейном и кедами.

  • Модный совет: начинай и заканчивай образ деталями — аксессуары решают всё!

2. Блуза с воланами

Нежность в моде — и блуза с рюшами тому подтверждение. Легкая, воздушная, с намеком на винтаж — идеальна для жарких дней. Она уместна как на романтическом свидании, так и на утреннем кофе с подругой.

  • Стильно с чем? С джинсами, классическими брюками или шортами.

  • Модный совет: выбери блузу из натуральных тканей и пусть рукава будут пышными!

3. Футуристичное поло

Когда футболка уже надоела, но хочется чего-то простого и универсального, на помощь приходит поло. Оно строгое, но модное, спортивное, но женственное. А еще отлично подчеркивает шею и ключицы.

  • Стильно с чем? С бермудами, юбками-плиссе, шортами и бейсболками.

  • Модный совет: сочетай с теннисной юбкой — и образ "миллионера на каникулах" готов.

4. Вязаный топ

Кроше снова с нами. Легкая вязаная фактура делает любой образ уютным и фактурным. Особенно красиво смотрится на загорелой коже и в сочетании с кружевом, сатином или денимом.

  • Стильно с чем? С атласной юбкой, широкими брюками или мини-шортами.

  • Модный совет: смешивай текстуры — чем больше контраста, тем лучше результат!

5. Льняная рубашка

Лён — король лета. Он дышит, не прилипает к телу и всегда выглядит стильно. Льняную рубашку можно носить как накидку, как самостоятельный верх или даже как платье.

  • Стильно с чем? С топом-бандо, на голое тело или с ленточным бра.

  • Модный совет: расстегни верхние пуговицы, добавь крупное колье — и получишь утонченный и расслабленный лук.

Уточнения

Футбо́лка — предмет нательной одежды для обоих полов, обычно не имеющий пуговиц, воротника и карманов, с короткими рукавами, закрывающий туловище, часть рук и верх бёдер, надевающийся через голову.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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