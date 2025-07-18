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Безупречный педикюр на лето: 5 дизайнов, которые хочется повторить

Персиковый сорбет и жемчужный блеск — тренды педикюра на июль
1:58
Моя семья » Красота и стиль

Июль — лучшее время, чтобы по-настоящему выделиться, и педикюр здесь играет не последнюю роль. Пока солнечные дни манят на улицу, а сандалии и шлёпанцы оголяют пальчики, самое время обновить лак на ногах. Вот пять топовых нейл-идей, которые сделают твои ножки безупречными — и стильными!

педикюр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
педикюр

Персиковый сорбет

Мягкий, тёплый оттенок с лёгким розово-оранжевым подтоном отлично подчёркивает загар. Такой цвет буквально кричит: "Я только что вернулась с моря!" А ещё он хорошо смотрится с любой летней обувью — от кед до босоножек на каблуке.

Лунный камень

Полупрозрачный перламутр с розоватым отливом — находка для нежных образов. Особенно красив этот педикюр смотрится на свадьбах, вечеринках и любых выходах "в свет". Уютный, но в то же время торжественный вариант для тех, кто любит быть женственной до кончиков пальцев.

В крапинку

Молочная база + серебристый шиммер + блёстки — формула успеха для педикюра с изюминкой. Он совсем не выглядит вычурным, но бликует в лучах солнца так, что хочется фотографировать ноги каждую минуту. Идеален для любительниц пастельных тонов, но с характером.

Жемчужное сияние

Это тот самый педикюр, который делает ногти ухоженными даже без яркого цвета. Едва уловимый блеск, гладкость покрытия и ощущение нежности. Минимум цвета — максимум стиля. Отличный вариант, если нет времени на сложный дизайн, но хочется выглядеть безупречно.

Диско-металлик

Темно-серебристый оттенок с деликатным сиянием буквально создан для тусовок. Особенно круто он смотрится с белой или чёрной обувью, а ещё - на фоне загорелой кожи. Смело надевай самые дерзкие сандалии — с этим педикюром они будут смотреться еще эффектнее.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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