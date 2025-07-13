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Новое утро — старые ошибки: ловушки быстрого умывания

Дерматолог Гальмиче: регулярное умывание утром улучшает состояние кожи
2:23
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Утром часто хочется сделать всё по-быстрому: сполоснул лицо водой и готов к новому дню. Кажется, если вечером кожа тщательно очищена, то и после сна она останется идеальной? Но реальность не так проста.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Неочевидные последствия ночи

Пока вы спите, на поверхности кожи накапливаются токсины, пот, остатки уходовых средств и кожное сало. Даже если вы не видите грязи, она есть — и может портить внешний вид, приводить к тусклости и даже провоцировать закупорку пор.

"Существует ошибочное мнение, что если правильно очистить кожу перед сном, то утром она все равно будет чистой”, — отмечает косметолог Кристина Гальмиче, основательница центра красоты Galmiche.

"На самом деле за ночь накапливаются токсины, остатки продуктов и пот, которые могут закупоривать поры и вызывать окисление”.

Если ограничиться только водой, вся эта смесь останется на лице до вечера. Со временем кожа теряет ровность, появляется ощущение стянутости, а средства, которые вы используете утром, просто не впитываются как нужно.

Аргументы в пользу полноценного очищения

Гальмиче выделяет шесть важных причин добавить в утренний ритуал мягкое очищающее средство:

  • Удаляет пот, себум и остатки ночных кремов
  • Предотвращает появление чёрных точек и высыпаний
  • Улучшает насыщение кожи кислородом и микроциркуляцию
  • Делает поверхность кожи более гладкой и сияющей
  • Помогает дневным сывороткам и кремам работать эффективнее
  • Поддерживает здоровый барьер кожи

Кому подойдёт минимализм

Есть мнение, что если кожа чувствительная, достаточно лёгкого умывания без агрессивных средств. Кейт Хадсон, например, часто говорит, что предпочитает минимализм в утреннем уходе. Но даже в этом случае мягкая пенка или гель будет лучше, чем просто вода.

Стоит ли менять привычки

Если вы замечаете тусклость, дискомфорт или высыпания, попробуйте уделить утренней чистке чуть больше внимания. Небольшое изменение рутины часто даёт заметный результат: кожа становится более ровной, сияющей, а привычные средства начинают работать эффективнее.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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