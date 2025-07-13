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Огурцы выходят на тропу войны с калориями: летнее меню под угрозой

Летние рецепты с огурцами для снижения калорийности рациона — советы нутрициолога
2:11
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Если не удалось похудеть к июню, не беда — июль дарит второй шанс. Свежие овощи на грядках как никогда в изобилии, а среди них — огурец, настоящий герой сезона. В 100 граммах — всего 15 килокалорий, так что этот овощ отлично впишется в летнее меню и поможет поддержать форму.

Битые огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Битые огурцы

Нутрициолог Вера Дудченко предложила три простых и полезных блюда с огурцом. Добавьте их в рацион — и приятные изменения на весах не заставят себя ждать.

Салат табуле с огурцами и булгуром

Ингредиенты (на 2 порции):

Булгур 80 г, свежие томаты 300 г, огурцы 200 г, пучок кинзы или петрушки, 2 столовые ложки оливкового масла, соль по вкусу

Приготовление:

Сварите булгур по инструкции. Овощи нарежьте мелкими кубиками, добавьте зелень и перемешайте с крупой. Заправьте маслом и посолите по вкусу — лёгкий и яркий салат готов.

Освежающий йогуртовый соус с огурцом и зеленью

Ингредиенты:

Греческий йогурт 250 г, один огурец, 2 столовые ложки укропа, зубчик чеснока, чайная ложка лимонного сока, щепотка морской соли

Приготовление:

Сложите все компоненты в блендер и измельчите до однородной массы. Перед подачей охладите соус примерно 30 минут. Он идеально дополнит овощную нарезку, гриль-овощи или цельнозерновые хлебцы.

Гаспачо с огурцом и редисом

Ингредиенты:

Спелые томаты 500 г, один огурец, 5-6 редисок, сладкий перец, 2 столовые ложки оливкового масла, столовая ложка винного уксуса

Приготовление:

Перемелите в блендере все овощи, кроме огурца и редиса. Влейте масло, добавьте уксус и посолите по вкусу. Охладите гаспачо пару часов. Перед подачей украсьте суп ломтиками огурца и редиса, можете добавить дольки авокадо для насыщенности

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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