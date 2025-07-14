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Волшебное средство, о котором часто забывают: секрет блестящих светлых волос без желтизны этим летом

Спасай свой блонд: какая процедура поможет блондинкам избежать желтизны летом
3:08
Моя семья » Красота и стиль

Лето — идеальное время для светлых волос, когда они потрясающе выглядят в лучах солнца, однако без должного ухода они могут приобрести желтоватый оттенок. Фиолетовый шампунь — это средство, которое помогает сохранить холодный оттенок блонда, не окрашивая волосы в фиолетовый цвет, а нейтрализуя нежелательную желтизну.

Блондинка
Фото: freepik.com by Holiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Причины пожелтения светлых волос

Солнечные лучи и хлор из бассейна делают светлые волосы тусклыми и желтоватыми. Морские вода и песок могут также сушить волосы, что ухудшает их внешний вид. Чтобы предотвратить эти изменения, важно использовать фиолетовый шампунь.

Принцип действия фиолетового шампуня

Фиолетовый шампунь содержит фиолетовые или синие пигменты, которые нейтрализуют жёлтые и оранжевые оттенки в волосах. Это работает по принципу противоположных цветов в цветовом круге: фиолетовый помогает сбалансировать цвет, возвращая волосам их естественный оттенок, напоминает grazia.fr.

Как выбрать фиолетовый шампунь?

Не все фиолетовые шампуни одинаковы. Некоторые могут быть слишком агрессивными и пересушивать волосы, в то время как другие более мягкие и подходят для регулярного применения. Для тонких волос лучше выбирать более деликатные шампуни.

Рекомендуемые фиолетовые шампуни:

  • Aveda Purple Toning Shampoo — натуральный шампунь для всех типов волос, который мягко нейтрализует желтизну и обладает приятным травяным ароматом.
  • Yves Rocher Sulfate-Free Purple Illuminating — шампунь без сульфатов, подходящий для чувствительной кожи головы, помогает сохранить холодный оттенок блонда.
  • Fanola Bleu Libellule — шампунь для очень холодных оттенков блонда, может быть более пигментированным; важно следить за временем выдержки, чтобы избежать фиолетового оттенка.
  • Coiffisimo No Yellow Purple — шампунь для светлых волос, повреждённых солнцем или хлором, помогает вернуть им яркость и блеск.

Дополнительный уход за светлыми волосами

Фиолетовый шампунь — лишь часть комплексного ухода. Для поддержания здорового и сияющего блонда необходимо использовать питательные и увлажняющие средства. Вот несколько примеров:

  • John Frieda Violet Mask for Yellowing Patina Treatment — маска, которая увлажняет волосы, придаёт им мягкость и оставляет фиолетовые пигменты на волосах.
  • Dessange Californian Blonde Patina Treatment — средство, которое придаёт светлым волосам блеск и объём, как после посещения салона.
  • Batiste Dry Shampoo for Blondes — сухой шампунь, который помогает матировать корни волос и убирать тёплые блики, идеально подходит для случаев, когда нет возможности помыть волосы.

Таким образом, фиолетовый шампунь — важный элемент ухода за светлыми волосами летом, но для достижения наилучших результатов его следует сочетать с другими средствами для ухода.

Уточнения

Блонди́ны блонди́нки (фр. blondins, blondines от blond «белокурый, белобрысый, светло-русый») — люди со светлыми волосами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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