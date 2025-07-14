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Крем, который никогда не забывает наносить Изабель Юппер: ищите в своём косметичке этот бьюти-секрет

Изабель Юппер (72 года): её главный секрет красоты — легендарный крем, который она никогда не забывает
2:58
Моя семья » Красота и стиль

Изабель Юппер, звезда французского кино, известна не только своими выдающимися актёрскими работами, но и безупречной внешностью. Её фильмография насчитывает более сотни фильмов, среди которых такие культовые картины, как "Виолетта Нозьер", "Она" и "Пианистка". Её талант и харизма привлекают внимание зрителей уже несколько десятилетий.

Крем
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем

В свои 72 года актриса остаётся в отличной форме. Её сияющая кожа и свежий цвет лица говорят о тщательном уходе. Хотя Изабель не раскрывает всех своих секретов, она поделилась с журналом Vogue одним из своих главных бьюти-средств — кремом Elizabeth Arden 8 Hour Cream.

Изабель Юппер всегда берёт с собой крем 8 Hour Cream от Elizabeth Arden

Элизабет Арден — легендарная фигура в мире красоты. Она родилась в Канаде в 1881 году и стала пионером в индустрии красоты. В 1910 году она открыла свой первый институт на Пятой авеню в Нью-Йорке. Элизабет Арден не только изменила подход к уходу за кожей, но и превратила красоту в искусство. В 1930 году она выпустила крем 8 Hour Cream, который стал её главным достижением.

Этот универсальный бальзам был создан с целью восстанавливать, защищать и улучшать состояние кожи в любых условиях. С момента своего появления формула крема остаётся неизменной, подтверждая его высокую эффективность.

Преимущества крема 8 Hour Cream

Крем 8 Hour Cream — это многофункциональное средство, которое подходит для разных типов кожи и решает множество проблем. Он смягчает грубую кожу, устраняет мелкие недостатки, защищает от внешних факторов и снимает раздражение. Благодаря богатому составу, крем эффективно борется с сухостью кожи, что особенно важно для зрелой кожи.

Универсальность крема

Крем 8 Hour Cream можно использовать не только для лица, но и для других частей тела. На губах он действует как бальзам, обеспечивая длительное увлажнение и защиту. На кутикулах он смягчает и увлажняет, а на сухой коже рук возвращает естественную мягкость.

Профессиональные визажисты также ценят этот крем. Они используют его для подсвечивания определённых участков лица, таких как виски, веки и скулы, чтобы придать коже естественное сияние. Крем можно смешивать с тенями для век, чтобы добиться нежного блеска, который часто используется на подиумах. Кроме того, он помогает укротить непослушные брови, смягчить кончики волос и снять раздражение от солнца или ветра.

Уточнения

Изабе́ль А́нна Мадле́н Юппе́р (фр. Isabelle Anne Madeleine Huppert; род. 16 марта 1953, Париж, Франция) — французская актриса театра, кино и телевидения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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