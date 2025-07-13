Капризы гормонов и капканы фитнеса: спорт под управлением цикла

Специалисты определили подходящие тренировки для разных этапов менструального цикла

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Может ли менструальный цикл стать вашим личным фитнес-гидом? Оказывается, если слушать свой организм и учитывать его биоритмы, спорт приносит больше удовольствия и пользы — даже в те дни, когда кажется, что сил совсем нет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) приседания с гирей девушка

Менструация: время для мягкой заботы

В начале цикла тело требует деликатного отношения: уровень гормонов падает, энергия минимальна. Это дни, когда не стоит гнаться за рекордами. Гораздо полезнее расслабиться, посвятить время дыхательным практикам, спокойной йоге или просто прогулкам на свежем воздухе. Такой подход поможет быстрее восстановиться и подготовит к следующим этапам.

Фолликулярная фаза: энергия для рывка

Как только завершается менструация, в организме растёт уровень эстрогенов, а вместе с ним возвращается мотивация, бодрость и желание двигаться. Именно сейчас лучше всего подходят силовые тренировки, бег, кроссфит и любые интенсивные нагрузки — мышцы восстанавливаются быстрее, а результат приятно удивляет.

Овуляция: время рекордов

Пик энергии приходится на овуляцию. Здесь открываются новые горизонты: выносливость растёт, порог боли выше обычного, хочется пробовать новое. В этот период смело ставьте личные рекорды, занимайтесь танцами, отправляйтесь в походы, пробуйте новые форматы тренировок. Единственное предостережение — не забывайте о разминке: суставы становятся чуть менее стабильными из-за всплеска эстрогена.

Лютеиновая фаза: поддержка и плавный ритм

После овуляции на первый план выходит прогестерон. Настроение может меняться, появляется усталость, возможна отёчность. Организму подходят умеренные нагрузки — пилатес, плавание, растяжка. Важно не перегружаться и слушать свои ощущения, чтобы избежать лишнего стресса.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



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