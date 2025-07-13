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Модный вирус: бандана заразила уличную моду — симптомы и побочные эффекты

Названы основные способы ношения банданы летом 2025 года — стилисты
2:12
Моя семья » Красота и стиль

Можно ли представить себе аксессуар, который одновременно воплощает свободу, лето и дух приключений? Бандана — именно тот элемент, который каждый сезон возвращается на модные улицы и пляжи, придавая образу непринужденность и свежесть. Ее история уходит корнями в прошлое: от легендарных 70-х и рока до бумов 2000-х, и сегодня бандана снова в центре внимания.

Женщина в уличном летнем образе с красным платком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в уличном летнем образе с красным платком

Самые актуальные способы носить бандану этим летом

Классика вне времени

Носить бандану на голове — самый известный способ, актуальный и сегодня. Вдохновляйтесь иконами вроде Брижит Бардо или следите за модными TikTok-трендами: повязывайте бандану на лоб, завязывая концы сзади, либо используйте в роли широкой ленты, оставляя волосы распущенными. Игра с тканями и принтами — отдельное искусство. В этом сезоне на пике популярности — пейсли, цветочные и тай-дай узоры, а материалы варьируются от хлопка до шелка.

Шикарные детали для городского образа

Еще один способ — носить бандану на шее. Сложите ее треугольником и завяжите спереди, чтобы добавить шарма и легкого андрогинного настроения. Такой аксессуар легко вписывается и в деловой, и в расслабленный наряд: белая футболка, легкое платье, шляпа из рафии — и вы готовы к лету.

Эксперименты на пляже и в городе

Смелый летний тренд — бандана в роли топа. Просто сложите ее треугольником, завяжите на шее или под грудью — и вот уже у вас стильный укороченный топ для пляжа или прогулки. Такой прием отлично сочетается с юбкой или шортами с высокой талией, крупными украшениями и солнцем на коже.

Мини-детали: завершающий штрих

Маленькие банданы — это аксессуар, который можно обернуть вокруг запястья или лодыжки, добавить в волосы вместо резинки или украсить сумку. Такой штрих отсылает к рок-эстетике, но выглядит современно и актуально, подчеркивая индивидуальность даже самого лаконичного образа.

Уточнения

Банда́на (хинди बन्धन bandhana — повязывать) — косынка или платок большого размера. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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