Ошибки в мытье головы: 5 привычек, которые портят ваши волосы — исправьте это!

Бьюти-рутину часто воспринимают как дорогое хобби. Но правда в том, что именно мелкие ежедневные привычки, а не цена баночек, решают, выглядите вы как с обложки или как после бессонной ночи.В этой статье — три мощных шага, которые уже за месяц делают тело подтянутее, волосы — здоровее, а лицо — свежее. И ни один из них не требует салона или визита к косметологу.
5 минут в день до душа — и ваше тело говорит "спасибо".
Сухой массаж щёткой улучшает лимфоток, разглаживает рельеф, убирает отёки и делает кожу заметно более упругой. Уже на 7–10 день кожа становится гладкой и бархатной, а через месяц — вы реально видите разницу в силуэте.
Совет: массаж по направлению к сердцу, мягкими движениями, без фанатизма. И не забудьте увлажнение после!
Вы можете купить самый дорогой шампунь, но если вы делаете это неправильно — он не спасёт. Что стоит изменить:
Эти простые шаги делают волосы крепче, блестяще и ощутимо живее.
Визуальный лифтинг за 3 минуты — это реально. Просто пересоберите макияж по новым правилам:
И вот вы уже выглядите, будто выспались, полюбили себя и готовы на Vogue-съёмку.
Магия — в деталях. Массаж щёткой, правильное мытьё головы и макияж без перегруза — три действия, которые визуально работают мощнее ботокса. Попробуйте в течение месяца — и результат вас приятно удивит.
Масса́ж— одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
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Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?