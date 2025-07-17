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Перманент — это не боль, а комфорт: мифы, от которых пора избавиться

Современный перманентный макияж не вызывает боли и не теряет цвет
3:44
Моя семья » Красота и стиль

Каждое утро одно и то же: стрелки, брови, губы — всё по кругу. А ведь давно существует способ упростить себе жизнь — перманентный макияж. Но страхи и мифы вокруг этой процедуры заставляют многих откладывать визит к мастеру годами. Пора разобраться, что из этого правда, а что — устаревшие байки.

Макияж бровей
Фото: https://i.pinimg.com/originals/1f/45/3e/1f453ee8dd930c67a63c8695751c20e5.jpg
Макияж бровей

Перманент — это не про 2007-й

Сегодня перманентный макияж — это не грубые чёрные брови или синие стрелки. Всё давно изменилось: новые техники, натуральные оттенки, щадящие формулы и почти безболезненное нанесение.

Процедура подходит не только для подводки глаз или коррекции формы губ — она может даже маскировать шрамы, помогать при алопеции и восстанавливать эстетику после операций. Но обо всём по порядку.

Миф №1: макияж всегда выглядит неестественно

Один из самых живучих мифов. Люди до сих пор боятся, что получат "брови-маркер", чёткие контуры губ и подводку толщиной в палец. Но на деле всё иначе.

Современный перманент работает на натуральность: полупрозрачное напыление, акварельный эффект, мягкие линии. Всё выглядит аккуратно, свежо и естественно. Главное — выбрать мастера, который работает с новыми пигментами и техниками.

Миф №2: будет больно

Процедура делается в чувствительных зонах — это правда. Но страшных болевых ощущений нет. Применяются сильные местные анестетики, которые делают процесс комфортным.

Кто-то ощущает лёгкое покалывание, кто-то вообще ничего не чувствует. После сеанса может быть небольшая отёчность, но она быстро проходит. А если тревожно — стоит просто поговорить с мастером до процедуры, и всё подберётся индивидуально.

Миф №3: всё посинеет со временем

Раньше действительно случались казусы: пигменты выцветали и становились синеватыми или зелёными. Сейчас такие материалы уже не используют.

Современные красители не окисляются и сохраняют цвет до трёх лет. Главное — не пренебрегать рекомендациями по уходу и защищать зону макияжа от активного солнца.

Миф №4: перманент не для возрастной кожи

Ещё один миф — будто с возрастом макияж "поплывёт" и будет смотреться неэстетично. На деле, всё с точностью наоборот: правильно выполненная работа омолаживает, добавляет чертам чёткость, оживляет цвет лица.

Опытный мастер подбирает технику именно под зрелую кожу, работает на нужной глубине и не допускает перегрузки цветом.

Миф №5: если не понравится — ничего не изменить

Сделал и будешь ходить как есть? Это уже неактуально. Перманент можно освежить, скорректировать, осветлить или вовсе удалить — с помощью ремувера или лазера.

Небольшие недочёты легко исправляются. А если результат совсем не устраивает, его можно свести без последствий. Главное — найти специалиста, который умеет делать не только макияж, но и качественную коррекцию.

Миф №6: процедура только для глаз, губ и бровей

Сегодня перманентный макияж — это гораздо больше, чем просто стрелки и контур губ. Техника применяется для:

  • маскировки шрамов и ожогов;

  • визуального восстановления волосяного покрова;

  • коррекции асимметрии лица;

  • камуфляжа после пластических операций;

  • создания веснушек, родинок, а иногда и декоративных акцентов.

Эта процедура помогает не только подчеркнуть красоту, но и вернуть уверенность в себе.

Уточнения

Пермане́нтный макия́ж (от лат. permanens «постоянный»), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация — внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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