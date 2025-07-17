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Льняные брюки и 5 образов, которые выглядят дорого, но носятся легко

Льняные брюки и жилет стали популярным летним комплектом 2025 года
Моя семья » Красота и стиль

Лён и лето — пара, созданная на небесах. Пока синтетика плавит кожу, льняные ткани дарят прохладу и ощущение свободы. А если ты до сих пор думаешь, что лен колется или выглядит "по-дачному", просто не пробовала правильные модели и свежие стилизации.

Льняные брюки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Льняные брюки

Сегодня лён — это не только про комфорт, но и про моду. Он играет по всем правилам — в костюмах, в расслабленных силуэтах, даже в дениме. И вот как его носить так, чтобы ловить восхищённые взгляды и самой кайфовать от каждого выхода.

1. С приталенной блузой: женственность на летнем максимум

Если надоело прятать талию под оверсайзом, самое время попробовать противоположный подход. К широким льняным брюкам отлично подойдут корсеты, плотные топы, обтягивающие олимпийки или классические приталенные блузы.

Такой контрастный образ подчёркивает фигуру и выглядит особенно эффектно. Струящийся низ + акцент на плечи или талию — и вот ты уже не просто в тренде, а в тренде с характером.

2. С джинсовой рубашкой: микс текстур

Неочевидное, но невероятно стильное сочетание — деним и лён. Особенно, если речь идёт о брюках, окрашенных под джинсу. Они лёгкие, дышащие, а смотрятся как полноценные джинсы.

Добавляй рубашку в тон или джинсовку, чтобы получился образ для города, отпуска и всего между. Такой комплект кажется непринуждённым, но собирает лайки и комплименты как настоящий модный лук.

3. С удлинённой рубашкой или кардиганом: расслабленный шик

Если в гардеробе уже есть льняные брюки, но хочется чего-то новенького — бери удлинённую рубашку. Её можно носить как платье или как лёгкий накидной верх. Особенно красиво это смотрится в отпускных образах, на пляже или летней прогулке.

А если нужна городская версия — присмотрись к тонкому удлинённому кардигану. Вместе с леном он создаёт изысканный и уютный аутфит.

4. С костюмным жилетом: два в одном

Один из самых универсальных летних комплектов — льняные брюки и жилет из той же ткани. Это полноценный костюм, но без перегрева.

С таким дуэтом можно играть по настроению: надевать с кедами и бомбером для прогулки, с лоферами и рубашкой — для офиса, а с босоножками — на свидание. Удобство в том, что всё сочетается само собой.

5. С пиджаком в комплекте: стильный набор на каждый день

Когда хочется собранности, а не "пижамности" — выбирай льняной костюм с классическим пиджаком. Он выглядит элегантно, но при этом дышит и не парит.

Кстати, такие комплекты уже не просто тренд, а базовая вещь для тех, кто хочет выглядеть дорого и при этом не потеть в офисе или на встречах.

Уточнения

Лён (лат. Línum) — род травянистых растений семейства Льновые (Linaceae). Насчитывает около 200 видов. Лён обыкновенный является ценной прядильной и масличной культурой.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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